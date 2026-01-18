ODLAZAK KONTROVERZNOG PEDAGOGA: Evo ko je bio Miroslav Mika Aleksić

Miroslav Mika Aleksić bio je srpski režiser, scenarista, producent i jedan od najpoznatijih dramskih pedagoga na ovim prostorima. Tokom svoje višedecenijske karijere, postao je ključna figura u ranom obrazovanju generacija srpskih glumaca.

Obrazovanje i rani rad Rođen je 1952. godine u Beogradu. Diplomirao je filmsku i televizijsku režiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Radomira Baje Šaranovića. Svoju karijeru započeo je na televiziji i filmu, radeći na različitim projektima kao režiser i scenarista.

Škola glume "Stvar srca" Ipak, Aleksić je najširoj javnosti postao poznat kao vođa dramskog studija, koji je decenijama radio pod okriljem Radio Beograda, a kasnije kao privatna škola glume pod nazivom "Stvar srca". Njegova škola važila je za najprestižniju u zemlji, sa specifičnim i strogim metodama rada koje su bile usmerene ne samo na glumu, već i na opšte obrazovanje, disciplinu i vaspitanje dece i mladih.

Kroz njegovu grupu prošla su neka od najvećih imena savremenog srpskog glumišta, uključujući Nikolu Koja, Viktora Savića, Vuka Kostića, Mariju Karan i mnoge druge koji su kasnije ostvarili velike karijere u zemlji i inostranstvu.

Filmska i TV karijera Kao režiser, potpisao je nekoliko zapaženih projekata:

Režirao je igrani film "Stvar srca" (2006), koji je bio njegov autorski projekat.

Radio je na brojnim dokumentarnim emisijama i serijalima na RTS-u.

Bio je scenarista i saradnik na nekoliko filmskih ostvarenja.

Pedagoški autoritet Aleksić je decenijama uživao status neprikosnovenog autoriteta u glumačkim krugovima. Njegov rad je bio zasnovan na klasičnim postavkama dramske umetnosti, uz insistiranje na poznavanju književnosti, istorije umetnosti i strogoj etici rada. Važio je za čoveka koji je imao "nepogrešiv njuh" za talenat, a upis u njegovu školu smatrao se potvrdom potencijala za budući poziv.

Svoju školu vodio je zajedno sa suprugom, profesorkom Biljanom Mašić, koja je takođe istaknuti dramski pedagog na Fakultetu dramskih umetnosti.

Autor: Dalibor Stankov