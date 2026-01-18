AKTUELNO

MIKA ALEKSIĆ IMAO 40 KILOGRAMA, NIJE MOGAO DA GOVORI: Evo kako je svoje poslednje dane proveo učitelj glume optužen za silovanje glumica

Kako je u novembru naveo zamenik njegovog branioca Zorana Jakovljevića, Aleksiću je bilo narušeno zdravstveno stanje, te zbog toga tada nije bio u mogućnosti da dođe na ročište.

Reditelj i vlasnik škole glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je večeras u Beogradu.  Aleksić se godinu i po dana lečio od teške bolesti koja je uzela maha i na kraju je od nje i preminuo.Udarne vesti

Kako je u novembru naveo zamenik njegovog branioca Zorana Jakovljevića, Aleksiću je bilo narušeno zdravstveno stanje, te zbog toga tada nije bio u mogućnosti da dođe na ročište. Tom prilikom onje otkrio da je Aleksić imao samo 40 kilograma i da nije mogao da govori.

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu podiglo je optužnicu protiv Miroslava Mike Aleksića za krivična dela silovanja i nedozvoljene polne radnje, koje je počinio nad sedam devojaka, koje su pohađale njegovu školu glume. Prva je Aleksića prijavila glumica Milena Radulović, posle čega je isto učinila i njena koleginica Iva Ilinčić.

U junu prethodne godine, ročište je odloženo zbog izostanka Aleksića, odnosno zbog njegovog zdravstvenog stanja, a kako je rekao njegov advokat Zoran Jakovljević tada, on se tada nalazio u polusvesnom stanju kao da je apsolutno nepokretan.

