AKTUELNO

Društvo

KO JE ŽENA POKOJNOG MIKE ALEKSIĆA? Uz profesora glume bila do samog kraja

Izvor: Informer, Foto: Printscreen Kurir TV/Printscreen YouTube/StudioB ||

Muža je podržava od početka, a to je činila i tokom njegovog višemesečnog boravka u pritvoru, ali i kada je počelo suđenje.

Posle duge i teške bolesti, preminuo Miroslav Mika Aleksić, filmski i televizijski režiser, scenarista i vlasnik škole glume "Stvar srca".


Aleksić je već dugo bio bolestan, zbog čega se nije pojavljivao na suđenjima.

Uz njega je do samog kraja bila njegova supruga Biljana Mašić (61), profesorka Fakulteta dramskih umetnosti.
Muža je podržava od početka, a to je činila i tokom njegovog višemesečnog boravka u pritvoru, ali i kada je počelo suđenje.

- Viđala sam ga u pritvoru, ali drugačije je kad ga vidite sa maskom i kroz staklo, a drugačije uživo. Mnogo je smršao, ali je živ, lucidan, razgovorljiv - izjavila je Biljana Mašić ranije, kada je Miroslav Mika Aleksić stigao kući.

Podsetimo, Mika Aleksić bio je optužen za silovanje i polno uznemiravanje sedam polaznica škole "Stvar srca".

Autor: D.Bošković

#Biljana Mašić

#Bolest

#MIKA ALEKSIC

#Pritvor

#profesorka na fakultetu

POVEZANE VESTI

Društvo

Prognoza za Beograd dugo nije izgledala ovako: Preovladava jedan simbol, a brojke iz dana u dan rastu

Svet

DETALJI SA SUĐENJA BRAJANU VOLŠU: Otkrio ko je čovek sa kojim je Ana bila u vezi, jedan detalj je policiju potpuno zbunio

Hronika

Suđenje za UBISTVO JELENE MARJANOVIĆ posle 4 meseca pauze: Zoranova porodica biće danas u sudu

Ostali sportovi

Beker kritikovao Đokovića zbog njegove izjave: Suzdrži se, fokusiraj se na...

Extra

'MRZEO JE TITA I ČKALJU' Udovica Pavla Vuisića otkrila njegovo pravo lice: Dobro je pio! PRETUKAO Miju Aleksića zbog nje, pa zajedno glumili

Hronika

ŠARIĆU UKINUT PRITVOR, ALI NE MOŽE NA SLOBODU! Odmah ga prebacuju u zatvor u Sremskoj Mitrovici, ovo je razlog!