BEZ DOZVOLE LEKARA NIKAKO NE SKAČITE U LEDENU VODU PO ČASNI KRST: Zbog jedne greške skok može da bude FATALAN

Na rekama i jezerima širom Srbije danas se tradicionalno pliva za bogojavljenski časni krst.

Lekari upozoravaju hrabre plivače da pre no što zarone u ledenu vodu obavezno obave pripreme i lekarski pregled i da ne uskaču naglo jer ishod može biti fatalan!

Plivanje za časni krst održava se svake godine u gradovima širom zemlje, pa čak i u inostranstvu. Bogojavljenje je jedan od najvećih hrišćanskih praznika koji slavi krštenje Isusa Hrista u reci Jordan. Plivači danas plivaju 33 metra, što simbolizuje broj godina koje je imao Isus kada je raspet na krstu.

Tokom zimskog perioda temperatura vode u većini reka uglavnom je jednaka ili nešto viša od temperature vazduha, jer se vodene mase sporije hlade. Ipak, zbog niskih temperatura i jakog vetra subjektivni osećaj hladnoće je znatno izraženiji ovih dana. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je na dodatni oprez zbog zaleđivanja mokrih površina dok u košavskom području jak jugoistočni vetar dodatno pojačava hladnoću.

Ledeni dan

Prema njihovoj najavi, na Bogojavljenje se očekuje ledeni dan u većem delu zemlje, uz jutarnji mraz i temperature od -11 do -6 stepeni, dok će dnevne biti od minus tri do tri stepena.

Dr Biserka Obradović, spec. opšte medicine, kaže za Kurir da za časni krst treba da plivaju samo one osobe koje su fizički aktivne i redovno treniraju.

- Poželjno je mesec dana pre plivanja u hladnoj vodi na reci plivati u nekom bazenu i postepeno telo prilagođavati hladnom vremenu. Da bi svoje telo fizički izložili naporu, plivači moraju da obave preglede i do mesec dana pre, ali i neposredno pre plivanja. Osnovni pregledi koji moraju ranije da se urade su analiza krvi, krvna slika, biohemijske analize, kao i pregled lekara opšte prakse i kardiologa - navodi dr Obradović.

Plivače savetuje da nikako ne ulaze naglo u vodu jer ishod može biti fatalan.

- Svi koji su uspešno prošli preglede i koji su spremni pre ulaska u vodu moraju telo postepeno da prilagode temperaturi vode, što znači da je potrebno rashlađivati telo. Zbog naglog skoka u vodu može doći do suženja krvnih sudova i naprasne smrti. Znamo da telo ima sposobnost da sačuva temperaturu, kada ga izložimo hladnoći, sužavaju se krvni sudovi, a zbog naglog hlađenja može doći do vrtoglavice, pa i gubitka svesti - objašnjava doktorka i dodaje.

Bez jela na plivanje

- Nakon izlaska iz vode potrebno je utopliti se i takođe postepeno zagrejavati. Ne bi se trebalo naglo izložiti visokoj temperaturi da ne bi došlo suprotno - do naglog širenja krvnih sudova, pada krvnog pritiska i opet vrtoglavice i kolapsa organizma. Takođe, nije dobro jesti pre samog plivanja, već dva sata pre, i to neki lagani obrok.

Dr Olivera Krstić, spec. medicine sporta iz Doma zdravlja Niš, objasnila je za RTS da klinički pregledi podrazumevaju nalaz pluća, srca, merenje krvnog pritiska, EKG, analizu EKG i osnovne laboratorijske analize.

- Plivanje može biti rizično kod osoba koje boluju od hroničnih bolesti, povećanog krvnog pritiska ili sa srčanim smetnjama.

Na svim lokacijama gde se pliva za časni krst prisutne su lekarske ekipe koje prate stanje učesnika i spremne su da reaguju ako bude potrebno.

Saveti za plivače

- Pripremajte i trenirajte telo mesec dana pre plivanja

- Obavite zdravstvene preglede mesec dana ranije i neposredno pre plivanja

- Ne skačite naglo u ledenu vodu

- Nakon izlaska iz vode ne ulazite naglo u toplu prostoriju

- Doručkujte lagani obrok bar dva sata pre plivanja

Temperatura u padu, košava popušta u sredu

Iznad većeg dela Srbije danas će biti ledeni dan, ujutro umeren, lokalno i jak mraz, a tokom dana pretežno sunčano, s jakim vetrom u košavskom području. Najniža temperatura od -11 do -6 stepeni, a najviša od minus tri do tri. Sutra u većem delu pretežno sunčano, a od srede malo i umereno oblačno, dok se od četvrtka očekuju i slabe padavine.

U Vojvodini i Timočkoj Krajini u većini dana temperatura ispod nule (ledeni dani), a u ostalom delu uglavnom od nule do sedam stepeni. U Pomoravlju i Podunavlju će do srede duvati jak jugoistočni vetar, koji će u četvrtak i petak kratkotrajno oslabiti, a nakon toga se ponovo nastavlja period s košavom.

Autor: Iva Besarabić