'HVALA PREDSEDNIKU VUČIĆU I DRŽAVI' Od 2012. godine deca sa retkim bolestima konačno imaju ŠANSU ZA ŽIVOT! Dajana Raškaj: Deca se više ne leče SMS porukama! (VIDEO)

U Srbiji oko 400 pacijenata boluje od cistične fibroze, a kako je rekla predsednica Udruženja za pomoć i podršku obolelima od cistične fibroze Dajana Raškaj, skupoceni lek "Trikafta" koji pacijentima obezbeđuje država, obolelima pruža lagodniji život i budućnost.

Azra Nurković, čiji je sin sada tinejdžer koji ide na fakultet, nije ni sanjala da će veliki broj problema koje je imala sa svojim detetom, rešiti za samo dva dana po uzimanju leka Trikafta.

Kako je otkrila gostujući u jutarnjem programu TV Pink, njen sin je sada dečko sa najnormalnijim životom. Istrčao je maraton, a sada trenira i u teretani.

- Kada bih vam rekla da već drugi dan po uzimanju terapije, imamo drastičnu promenu. I kašalj, umor... Sve je nestalo za 2 dana. Lek postoji, i magičan je. Moj sin nije mogao da se kreće, da funkcioniše, a on je sada zdravo dete, kojie je ističalo polumaraton, i u teretani je sada - rekla je Azra.

Nisam se nadala, jer taj lek je jako skup, a ranije nismo ni znali za njega, dodala je.

- Zahvaljujući napretku, Srbiji, predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i njegovoj supruzi Tamari, izdvojili su ogroman budžet, ne samo za cističnu fobrozu već i za sve ostale retke bolesti. I samo otvaranje kancelarije nama puno znači - dodaje Azra.

Moj sin osim što trenira je i građevinski limar, rekla je Azra.

Predsednica Udruženja za pomoć i podršku obolelima od cistične fibroze Dajana Raškaj ističe da je i sama majka deteta sa cističnom fibrozom i da u trenutku kada je saznala da njeno dete ima retku bolest, državu nije imala uz sebe. Sada je to, kako kaže, drugačija priča.

- Na inicijativu predsednika Vučića i njegove supruge, osnovana je kancelarija koja znači za celu prorodicu. Dakle, kada imamo jedno dete bolesno u kući, cela porodica je u problemu. Moj Vasilije je mlađi počeo da je pije. On nije naredovao, i sada je već bolje. Ima dobru funkciju pluća, bolji mu je i rad pankreasa. Prima enzime za varenje hrane. On je fudbaler mali. Skoro je govoreno da se deca leče preko SMS poruka, a to je bilo pre 20 godina mnogo više. Roditelji koji decu leče preko tih poruka, moraju da znaju za te kancelarije, gde će stručnjaci da ih upute. Zato postoji ta kancelarija. Svi imamo padove, ti ljudi to razumeju - navela je Raškaj.

Autor: D.Bošković