DRŽAVA DAJE VIŠE OD DVE MILIJARDE DINARA: Raspisana tri ekološka konkursa, ministarka Pavkov pozvala gradove i opštine da prijave projekte

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je danas tri javna konkursa namenjena lokalnim samoupravama.

Sredstva su obezbeđena za sufinansiranje projekata zamene i rekonstrukcije kotlarnica, sanaciju nesanitarnih deponija, kao i za izgradnju sistema za upravljanje otpadom.

Rokovi za prijavu

Gradovi i opštine moraju obratiti pažnju na sledeće datume:

- 3. februar: Rok za sufinansiranje zamene, rekonstrukcije i nabavke novih kotlarnica.

- 9. februar: Rok za projekte sanacije nesanitarnih deponija i izgradnju sistema za upravljanje otpadom.

Pavkov: Nastavljamo sistemsku podršku ekologijiResorna ministarka Sara Pavkov istakla je da je država obezbedila značajna sredstva kako bi pomogla lokalnim samoupravama u rešavanju ključnih ekoloških izazova.

- Mi smo 2026. godinu započeli radno i već u januaru raspisali tri javna konkursa. Lokalnim samoupravama smo na raspolaganje stavili više od dve milijarde dinara. Svaki projekat koji na ovaj način podržimo donosi konkretne i dugoročne benefite svim građanima - rekla je Pavkov.

Šta obuhvataju konkursi?

Pored zamene više od 200 kotlova u javnim ustanovama širom Srbije, što je urađeno od 2021. godine, novi konkursi obuhvataju:

- Izgradnju i rekonstrukciju transfer stanica,

- Postrojenja za tretman otpada,

- Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda,

Sanaciju nesanitarnih deponija (radovi su trenutno u toku na čak 18 lokacija).

Ministarka je najavila da će u narednim danima biti raspisano još javnih poziva koji će doprineti očuvanju životne sredine i održivom razvoju.

Autor: Dalibor Stankov