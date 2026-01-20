OBUSTAVLJEN SUDSKI POSTUPAK: Istina o Miki Aleksiću nikada neće biti otkrivena

Učitelj glume Miroslav Mika Aleksić biće sahranjen u sredu u 13.30 časova na Centralnom groblju u Beogradu. On je preminuo u nedelju po podne, ne dočekavši epilog u sudskom slučaju koji se protiv njega vodio zbog optužbi da je silovao i zlostavljao svoje učenice.

Aleksić je bio optužen za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takođe bila kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksualno zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo su se optužbama protiv njega pridružile Iva Ilinčić, kao i druge devojke koje su pohađale njegovu školu.

Istina u ovom slučaju nikada neće biti otkrivena jer je optuženi Aleksić preminuo od kancera, sa kojim se borio više godina, a samo dva dana pre smrti njegove navodne žrtve oglasile su se povodom pet godina od njihovih ispovesti.

svoju optužbu na Aleksićev račun na društvenoj mreži Instagram objavila poruku koju je poslala koleginici Ivi Ilinčić, koja je takođe optužila Aleksića za gnusne radnje.

„Srećno ti pet godina otkad postadosmo carice univerzuma“, napisala joj je Milena, a Iva joj je odgovorila: „Srećno i tebi, legendo. Dabogda nam se desilo nešto lepo na ovu petogodišnjicu.“

U novembru prošle godine doneta je odluka da se suđenje Miki Aleksiću odloži na neodređeno jer se on u tom momentu već 10 meseci nije pojavio u sudnici, pravdajući to lošim zdravstvenim stanjem.

Milena Radulović tada se oglasila za medije i rekla da nije iznenađena ovakvim razvojem situacije i da je već komentarisala da se ovaj sudski postupak neće završiti.

Advokat glumica Jugoslav Tintor potvrdio je juče šta sledi nakon smrti okrivljenog.

- Sudski postupak se sada prekida zbog smrti okrivljenog i ovaj slučaj zvanično nikad neće dobiti sudski epilog. Devojkama koje su bile oštećene u predmetu ostaje sigurno gorak ukus, s obzirom na to da nisu zvanično doživele presudu okrivljenom - izjavio je Tintor za medije.

Naši reporteri Alo! obišli su juče školu glume „Stvar srca“, u kojoj je Aleksić nekada držao časove i tamo smo zatekli zaključana vrata na kojima nije bilo umrlice.

Miroslav Mika Aleksić uhapšen je 16. januara 2021. godine i u pritvoru se nalazio do 10. septembra iste godine. Tada mu je pritvor zamenjen kućnim pritvorom uz elektronski nadzor, da bi 10. marta naredne godine mera bila u potpunosti ukinuta, nakon čega se branio sa slobode.

Suđenje Miroslavu Aleksiću počelo je u oktobru 2021. godine, a za više od četiri godine saslušane su sve tužilje i nekoliko svedoka. Takođe, prema nezvaničnim saznanjima, na planiranim ročištima trebalo je da bude saslušano oko 30 svedoka.

Aleksić je iznosio svoju odbranu tokom pet ročišta, ali nije hteo da odgovara na pitanja advokata glumica Jugoslava Tintora.

Aleksićevo iznošenje odbrane počelo je 2. februara 2022. godine, a završeno je 19. oktobra iste godine.

Krajem marta prošle godine, kada je Miki peti put zaredom bilo odloženo suđenje, njegov advokat Zoran Jakovljević izjavio je još tada na sudu da je Aleksić u veoma teškom stanju.

- Aleksić je prebačen na palijativno lečenje, situacija se pogoršala i ne može ni da ide u bolnicu. Njemu sad doktori dolaze u kuću - rekao je tada Jakovljević.

Poslednje suđenje na kom se Mika pojavio je održano 20. septembra 2024. godine, a prekinuto je jer je Aleksić rekao da nije sposoban da dalje prati tok glavnog pretresa.

Tog dana je trebalo da budu saslušana četiri svedoka, ali je saslušan samo jedan, dok je drugi započeo s odgovaranjem na pitanja, nakon čega je suđenje prvo prekinuto na 15 minuta zbog svađe branioca sa sudijom, a potom odloženo jer je Aleksić rekao da mu nije dobro.

- Miki nije dobro, treba da prekinemo suđenje. Ne oseća se dovoljno dobro da nastavi, bolje da prekinemo da ne bismo morali da zovemo Hitnu pomoć - rekao je Aleksićev branilac Zoran Jakovljević.

Aleksić, koji je na početku suđenja rekao da je počeo sa hemoterapijom, rekao je tada da ne može da nastavi da prati suđenje „isključivo iz zdravstvenih razloga", da se fizički oseća loše, a spominjao je „upozorenja i senzacije".

- U ponedeljak želim i hoću da nastavim, mnogo mi je stalo, ali ne mogu da prejudiciram - rekao je Aleksić.

Sudija je potom pitao Aleksića da li može barem da izdrži dok svedok S. Z. ne završi s odgovaranjem na pitanja, što je izazvalo burnu reakciju Aleksićevog branioca.

- Nemojte to da radite, unesite malo humanosti! Čovek kaže da ne može da nastavi, vi ga pitate da li može da čeka da svedok završi - rekao je tada Jakovljević.

Njegova reakcija izazvala je negodovanje u publici, te su se čuli povici roditelja jedne od svedoka: „Sram vas bilo!", kao i: „Malopre je pušio ispred suda i smejao se, sad mu nije dobro“. Dvoje ljudi iz publike koji su tada dobacivali udaljeni su iz sudnice.

