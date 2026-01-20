AKTUELNO

Otpravnik poslova Titolo položio kamen temeljac za novu školu u Prokuplju

Izvor: Pink.rs, Foto: Ustupljene fotografije/Kancelarija za saradnju sa medijima Ambasada SAD, Beograd ||

Otpravnik poslova Ambasade SAD Aleksandar Titolo položio je kamen temeljac nove škole „Sveti Sava” u Prokuplju, namenjene deci sa posebnim potrebama.

Vrednost investicije je preko milion američkih dolara, izdvojenih u okviru Programa humanitarne podrške Evropske komande Sjedinjenih Američkih Država (EUCOM). Od 2008. godine, zahvaljujući Programu humanitarne podrške EUCOM više od 18,5 miliona američkih dolara uloženo je u različite projekte čija je namena unapređenje kapaciteta Republike Srbije za pružanje usluga kojima se spašavaju životi njenih građana.

Otpravnik poslova je istakao da je „Ovaj projekat mnogo više od zgrade. On predstavlja posvećenost Sjedinjenih Američkih Država - deci, porodicama, nastavnicima i budućnosti ove zajednice. Ujedno, on je i znak naše posvećenosti novoj eri u američko-srpskim odnosima, kao i opredeljenosti naše administracije da gradi snažnije odnose koji donose korist i američkom i srpskom narodu“.

Foto: Ustupljene fotografije/Kancelarija za saradnju sa medijima Ambasada SAD, Beograd

Dodao je i da „Projekti poput ovog ilustruju dubinu i snagu partnerstva između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije - partnerstva zasnovanog na međusobnom poštovanju, zajedničkoj odgovornosti i posvećenosti lokalnim zajednicama“.

Izgradnja ove škole predstavlja četvrtu donaciju Američke vlade građanima Prokuplja. Početkom 2023. godine Dom zdravlja u Prokuplju dobio je dva terenska hibridna vozila vredna oko 89.000 američkih dolara, namenjena patronažnoj službi, Godinu dana ranije Udruženju obolelih od mišićnih i neuromišićnih bolesti Topličkog okruga uručen je specijalizovani kombi za prevoz osoba sa invaliditetom, vredan 37.000 američkih dolara, a 2009. izgrađena su dva objekta pri vrtiću grada Prokuplja vredna 55.000 američkih dolara.

Autor: S.M.

#Aleksandar Titolo

#Ambasada SAD

#Prokuplje

#kamen temeljac

#škola

