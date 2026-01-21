Čim ustanete izgovorite ovu molitvu: Slavimo velike mučenike

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svete mučenike Julijana i Vasilisu, supružnike koji su početkom četvrtog veka osnovali dva manastira.

Rimski car Dioklecijan poznat je po velikim progonima hrišćana, i za vreme njegove imperije, Vasilisa se pomolila Bogu da tiranije spase nju i njenih 1.000 monahinja.

U narednih šest meseci, Bog je nju i drugih 1.000 za koje se molila uzeo k sebi i sačuvao ih mučenja vojnika.

Julijan je sa svojim monasima ostao u manastiru i našao se na meni Dioklecijanove vojske, bio mučen, ali mu Bog da snage da sve podnese.

Krepio ga je i hrabrio, obećao besmrtnost i slavu poput Isusove.

Julijan je pokazao veliku izdržljivost, a mučen je od strane 20 vojnika, kojima je trebala čak sedmica da ga liše života.

Kombog dana, Bog mu je dao snagu da ustane iz mrtvih i potvrdio svoje postojanje!

Prema hrišćanskoj legendi, Julijan je 313. godine ustao iz pokrova i usmrtio svih 20 vojnika koji su napali njegov manastir, nakon čega se vratio u večni san.

Na današnji dan, odmah po ustajanju, treba izgovoriti sledeću molitvu:

"Brakom vezani, Hristom vezaniji.

Savez duhovni — savez je trajniji.

U knjigu Živih Duh iz spisa:

"Bratac Julijan, sestra Vasilisa".

Sve ostaviše, za Hristom pođoše.

I čas kad kucnu živote dadoše

Za ljubav Božju, ljubav trisunčanu,

Slavu prezreše. svu slavu zemljanu;

Ljubavlju k Bogu sebe proslaviše

I primer divan naš ostaviše.

Bogatstvo crkvi, i ukras i dika:

Krv čudotvorna čudnih mučenika.”

Autor: A.A.