O trošku RFZO devojčici iz Srbije transplantirani jetra i bubreg u Italiji: Značajan medicinski poduhvat

O trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) sedmogodišnjoj devojčici iz Srbije uspešno su istovremeno transplantirani jetra i bubreg na klinici u Italiji.
Sve troškove lečenja i transporta specijalnim letom Avio-službe Vlade Srbije pokriva RFZO, saopšteno je danas iz tog fonda.
Ova izuzetno složena operacija obavljena je sredinom decembra, a dete je juče otpušteno na kućni oporavak uz ambulantno praćenje zdravstvenog stanja.
Podudarni donor oba organa bio je otac pacijentkinje koji se, takođe, uspešno oporavlja.
Reč je o značajnom medicinskom poduhvatu budući da je to prva osoba iz Srbije i prva u Italiji kojoj je istovremeno urađena kombinovana transplantacija jetre i bubrega od živog donora, ističe se u saopštenju RFZO.
Autor: Marija Radić