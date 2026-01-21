SAHRANJEN MIKA ALEKSIĆ: Uplakana supruga, Dule Savić i glumci ispratili ga na večni počinak(FOTO+VIDEO)

Miroslav Mika Aleksić preminuo je 18. januara nakon duge i teške bolesti, a danas je sahranjen na Centralnom groblju u Beogradu.
14:00 - Sahranjen Mika Aleksić
13:50 - Crkveni hor
13:38 - Kreće povorka
Kovčeg sa telom Mike Aleksića nose, između ostalih, glumac Vuk Kostić kao i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dule Savić. Supruga Biljana jeca na sav glas.
13:05 - Završeno opelo
Opelo Miroslavu Aleksiću je završeno. Kovčeg sa njegovim telom se iznosi iz crkvice na Centralnom groblju odakle će u povorci biti odnesen do groba.
12:52 - Počelo opelo
Došli i glumci Viktor Savić kao i Rastko Janković
Stigla i glumica Bojana Stefanović
12:42 - Stigao i Dušan Savić sa suprugom Marinom Rajević
12:41 - Kolege i advokat među prvima pristigli
Na sahranu su pristigle i kolege Mike Aleksića, glumci Goran Sultanović i Branislav Zeremski, kao i advokat pokojnog učitelja.
12:38 - Na sahranu prvo stigla supruga
Na Novo groblje i sahranu prvo je stigla supruga Biljana.
Inače, Biljana Aleksić je jedina koja je dala čitulju za svog pokojnog supruga uz reči:
"Pokoj tvojoj plemenitoj duši i tvom nesalomivom duhu. U dubokoj tuzi, Biljana".
Umrlica
BIOGRAFIJA
Mika Aleksić preminuo je 18. januara 2026. godine u Beogradu, u svom domu, posle duge borbe s bolešću. Kako je navedeno, uzrok smrti bio je rak debelog creva.
Aleksić je bio optužen za više slučajeva silovanja i polnog uznemiravanja polaznica svog glumačkog studija. Sudski procesi su često odlagani zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.
Poslednji put pojavio se pred sudom u septembru 2024. godine, u pratnji supruge Biljane Mašić, kada je već bilo vidljivo da je znatno oslabio. Ni to suđenje tada nije privedeno kraju, jer je naveo da nije u stanju da prati tok glavnog pretresa.
Mika Aleksić preminuo je 18. januara 2026. godine u Beogradu, u svom domu, posle duge borbe s bolešću. Kako je navedeno, uzrok smrti bio je rak debelog creva.
Aleksić je bio optužen za više slučajeva silovanja i polnog uznemiravanja polaznica svog glumačkog studija. Sudski procesi su često odlagani zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.
Poslednji put pojavio se pred sudom u septembru 2024. godine, u pratnji supruge Biljane Mašić, kada je već bilo vidljivo da je znatno oslabio. Ni to suđenje tada nije privedeno kraju, jer je naveo da nije u stanju da prati tok glavnog pretresa.