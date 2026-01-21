SAHRANJEN MIKA ALEKSIĆ: Uplakana supruga, Dule Savić i glumci ispratili ga na večni počinak(FOTO+VIDEO)

AKTUELNO

Miroslav Mika Aleksić preminuo je 18. januara nakon duge i teške bolesti, a danas je sahranjen na Centralnom groblju u Beogradu.

14:00 - Sahranjen Mika Aleksić

Foto: Pink.rs

13:50 - Crkveni hor

13:38 - Kreće povorka﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿

Kovčeg sa telom Mike Aleksića nose, između ostalih, glumac Vuk Kostić kao i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Dule Savić. Supruga Biljana jeca na sav glas.

13:05 - Završeno opelo

Foto: Pink.rs

Opelo Miroslavu Aleksiću je završeno. Kovčeg sa njegovim telom se iznosi iz crkvice na Centralnom groblju odakle će u povorci biti odnesen do groba.

12:52 - Počelo opelo

Foto: Pink.rs/M. Kotaraš

Došli i glumci Viktor Savić kao i Rastko Janković

Foto: Pink.rs

Stigla i glumica Bojana Stefanović

Foto: Pink.rs/M. Kotaraš

12:42 - Stigao i Dušan Savić sa suprugom Marinom Rajević

Video: Pink.rs/N. Brajović

12:41 - Kolege i advokat među prvima pristigli

Foto: Pink.rs/N. Brajović

Na sahranu su pristigle i kolege Mike Aleksića, glumci Goran Sultanović i Branislav Zeremski, kao i advokat pokojnog učitelja.

Foto: Pink.rs/N. Brajović

12:38 - Na sahranu prvo stigla supruga

Na Novo groblje i sahranu prvo je stigla supruga Biljana.

Inače, Biljana Aleksić je jedina koja je dala čitulju za svog pokojnog supruga uz reči:

"Pokoj tvojoj plemenitoj duši i tvom nesalomivom duhu. U dubokoj tuzi, Biljana".

Umrlica

Foto: Pink.rs/M. Kotaraš

BIOGRAFIJA

Mika Aleksić preminuo je 18. januara 2026. godine u Beogradu, u svom domu, posle duge borbe s bolešću. Kako je navedeno, uzrok smrti bio je rak debelog creva.

Aleksić je bio optužen za više slučajeva silovanja i polnog uznemiravanja polaznica svog glumačkog studija. Sudski procesi su često odlagani zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Poslednji put pojavio se pred sudom u septembru 2024. godine, u pratnji supruge Biljane Mašić, kada je već bilo vidljivo da je znatno oslabio. Ni to suđenje tada nije privedeno kraju, jer je naveo da nije u stanju da prati tok glavnog pretresa.

