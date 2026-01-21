AKTUELNO

Društvo

ROĐENO 17 BEBA U PRETHODNOJ SEDMICI: U Porodilištu Opšte bolnice u Kruševcu novi mališani došli na svet

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Pixabay.com ||

U Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom Opšte bolnice u Kruševcu u prethodnih sedam dana rođeno je ukupno 17 beba – 11 devojčica i 6 dečaka.

U odnosu na prethodnu nedelju, kada je rođeno 28 beba, u grad pod Bagdalom je stigao manji broj novih Čarapana i Čarapanki.

Porodilište je i ove sedmice imalo značajnu aktivnost, a rađanje novih beba obradovao je njihove roditelje, kao i zdravstvene radnike koji su učestvovali u ovom humanom ćinu. Inače, u ovoj ustanove obavljaju se porođaji za žene sa teritorije Rasinskog okruga.

Autor: Jovana Nerić

#Bebe

#Kruševac

#Opšta bolnica

#rođenje

POVEZANE VESTI

Društvo

Divne vesti iz Šapca: Bebi bum u porodilištu, rođeno sedam beba

Društvo

BEBI BUM U ŠAPCU! Lepe vesti stižu iz grada na Savi, povećanje novorođenih u odnosu na isti period prošle godine! (FOTO)

Društvo

Prelepe vesti iz ovog srpskog grada! U poslednja 24 sata rođeno 5 beba, među njima devojčica i 4 dečaka

Društvo

BEJBI EKSPLOZIJA U KRAGUJEVCU: Za samo 24 sata na svet stiglo 16 beba

Društvo

LEPE VESTI SA KIM: U Gračanici za tri dana rođeno 12 beba

Region

BEJBI BUM U SRPSKOJ: Za 24 časa rođeno 15 dečaka i 15 devojčica