ROĐENO 17 BEBA U PRETHODNOJ SEDMICI: U Porodilištu Opšte bolnice u Kruševcu novi mališani došli na svet

U Službi za ginekologiju i akušerstvo sa neonatologijom Opšte bolnice u Kruševcu u prethodnih sedam dana rođeno je ukupno 17 beba – 11 devojčica i 6 dečaka.

U odnosu na prethodnu nedelju, kada je rođeno 28 beba, u grad pod Bagdalom je stigao manji broj novih Čarapana i Čarapanki.

Porodilište je i ove sedmice imalo značajnu aktivnost, a rađanje novih beba obradovao je njihove roditelje, kao i zdravstvene radnike koji su učestvovali u ovom humanom ćinu. Inače, u ovoj ustanove obavljaju se porođaji za žene sa teritorije Rasinskog okruga.

Autor: Jovana Nerić