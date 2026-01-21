TERETNI VOZOVI KREĆU U FEBRUARU OD BEOGRADA KA BUDIMPEŠTI, EVO KADA ĆE I PUTNIČKI VOZ Oglasio se mađarski ministar saobraćaja

Ministar građevinarstva i saobraćaja Mađarske Janoš Lazar izjavio je danas da bi krajem februara mogao da krene teretni saobraćaj na pruzi Beograd-Budimpešta, a putnički sredinom marta.

On je na Fejsbuku, posle razgovora sa ministarkom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije Aleksandrom Sofronijević, istakao da će železnička pruga Budimpešta-Beograd otvoriti vrata ka balkanskim zemljama jer je, kako je istakao, u nacionalnom strateškom interesu Mađarske da teretni i putnički saobraćaj koji potiče iz Srbije, prolazi kroz Mađarsku.

„Istovremeno, ovom uspešnom, zajedničkom investicijom, koja predstavlja najveći železnički razvojni projekat u poslednjih nekoliko decenija, uspeli smo da ojačamo srpsko-mađarske odnose“, naveo je Janoš.

Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Srbije ranije danas je saopšteno da su Sofronijević i Lazar razgovarali o nastavku saradnje dve zemlje, posebno u razvoju drumske i železničke infrastrukture, kao i ključnim temama koje će doprineti uspostavljanju železničkog saobraćaja na relaciji Beograd-Budimpešta.

Deo brze pruge od Novog Sada do Subotice otvoren je početkom oktobra.



Autor: Jovana Nerić