NOVI ŠOK ZA PUTNIKE U SRBIJI! Bez ovog dokumenta nema ulaska u EU: Stiže promena od koje svi strepe, a moraćemo i da je platimo, o jednom rešenju se sve više 'šuška' u Evropi

Nakon uvođenja EES sistema koji je u oktobru prošle godine promenio način na koji se evidentiraju putnici na granicama Evropske unije, građane Srbije bi ove godine trebalo da sačeka još jedna važna novina. Reč je o ETIAS-u - elektronskoj dozvoli za putovanje za državljane zemalja kojima viza za Šengen nije potrebna.

Iako se kao okvirni rok pominje kraj 2026. godine, tačan početak primene novog sistema još nije zvanično potvrđen. Ono što je, međutim, izvesno jeste da će važeća ETIAS putna dozvola biti obavezna bez obzira na to kako putujete u Evropu. Upravo zato u nastavku objašnjavamo kako će nova pravila konkretno uticati na putovanja u evropske zemlje kopnenim putem.

Putovanje autobusom

Ako putujete autobusom u neku od 30 evropskih zemalja koje zahtevaju ETIAS, vaša ETIAS dozvola biće proverena od strane graničnih organa po dolasku na granicu. Bez nje će vam ulazak biti odbijen, napominju iz Evropske unije.

- Autobuska kompanija možda neće proveravati da li imate ETIAS pre ukrcavanja, jer će prevoznici imati rok od tri godine od početka primene ETIAS-a da se usklade sa ovom obavezom - pojašnjavaju.

Primer:

Ana je državljanka Srbije i ide na odmor u Zagreb u Hrvatsku autobusom iz Beograda. Kao državljanki zemlje kojoj nije potrebna viza, Ani će biti potrebna ETIAS dozvola, pod uslovom da njen pasoš ispunjava zahteve za putne isprave koje izdaje Srbija. Iako autobuska kompanija možda neće proveriti pre polaska da li Ana ima ETIAS, hrvatski granični policajci će to učiniti po njenom dolasku na granicu. Takođe će proveriti da li ispunjava sve ostale uslove za ulazak.

Putovanje vozom

Železnički prevoznici neće imati obavezu da proveravaju da li putnici imaju važeću ETIAS putnu dozvolu. Ako putujete železnicom u evropske zemlje koje zahtevaju ETIAS, vaša dozvola će biti proverena tek po dolasku na granicu.

Međutim, za vozove koji polaze iz Ujedinjenog Kraljevstva, granični organi će proveravati ETIAS pre ukrcavanja.

Primer:

Džon je državljanin Ujedinjenog Kraljevstva i putuje iz stanice London St. Pancras na trodnevnu konferenciju u Brisel. Pošto nije korisnik Sporazuma o povlačenju, Džon mora da pribavi ETIAS pre putovanja. Granični organi na stanici će proveriti da li ima važeću putnu dozvolu pre nego što mu dozvole da se ukrca na voz za Brisel.

Putovanje automobilom

Ako putujete automobilom u neku od evropskih zemalja koje zahtevaju ETIAS, vaša putna dozvola biće proverena od strane graničnog policajca na graničnom prelazu. Svaka osoba u automobilu, uključujući i decu, mora imati sopstvenu, individualnu ETIAS dozvolu.

Primer:

Marija, Nikola i njihovo dvoje dece, svi državljani Srbije, idu na dvonedeljni odmor u Grčku automobilom. Putuju iz Beograda u Solun. Na graničnom prelazu sa Grčkom, granični organi će proveriti da li svaki član porodice, uključujući i dvoje dece, ima važeću ETIAS dozvolu pre nego što im odobre ulazak.

Putnici strahuju od ETIAS-a, ali postoji svetlo na kraju tunela

Iako se njegova primena tek očekuje, mnogi putnici sa zebnjom gledaju na uvođenje ETIAS-a, posebno nakon iskustava sa EES sistemom. Državljane trećih zemalja, među kojima je i Srbija, od početka njegove primene na granicama je dočekala prava noćna mora – duga zadržavanja, kilometarske kolone i pojačane kontrole, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo i brojne pritužbe putnika.

Žalbe su, čini se, urodile plodom, jer, kako bosanski mediji prenose, Evropska unija priprema novu digitalnu uslugu koja bi trebalo da omogući brži i lakši prelazak šengenske granice.

Šta je EU "digitalni pasoš" i EU Digital Travel aplikacija

Ta digitalna usluga zvaće se "digitalna aplikacija za putovanje" (EU Digital Travel Application) i biće neka vrsta "digitalnog pasoša", odnosno mogućnost skladištenja biometrijskih podataka građana u digitalnom obliku. Kako je rečeno za Nezavisne u Evropskoj komisiji, ova usluga će biti ponuđena i građanima trećih zemalja, koji ispunjavaju uslove. Najvažniji uslov je odgovarajući biometrijski pasoš, a potrebno je ispuniti i druge tehničke uslove, od kojih je najvažniji uspostavljanje digitalnog identiteta.

Kako je pojašnjeno u Evropskoj komisiji, "digitalni pasoš" će imati sve potrebne podatke koji se nalaze na fizičkom pasošu, a usluga bi trebalo da počne da funkcioniše od 2030. godine, nakon što se EES i ETIAS u potpunosti uspostave i počnu normalno da rade.

- Digitalna putna isprava može se zatražiti prilikom dobijanja novog pasoša ili lične karte, bez dodatnih troškova. Kada aplikacija EU Digital Travel bude dostupna, putnici će moći i sami da putem aplikacije kreiraju digitalnu putnu ispravu na osnovu svoje postojeće putne isprave. Putnici takođe mogu odlučiti da ne zatraže digitalnu putnu ispravu i da nastave koristiti isključivo svoj fizički pasoš ili ličnu kartu. Nakon što aplikacija EU Digital Travel bude dostupna, državljani trećih zemalja moći će sami da putem aplikacije kreiraju "digitalni pasoš" - na osnovu svog postojećeg fizičkog pasoša - pojašnjeno je u Komisiji.

Ekipa "Blica" ovim povodom kontaktirala je Aleksandra Seničića, direktora JUTA, koji je istakao da, iako je kod nas ranije bilo reči o "digitalnim pasošima", za sada ne postoje nikakve precizne informacije.

- Skorije zaista nismo pričali o tome, jedno vreme to jeste bilo aktuelno, ali pre svega nama treba pravilnik koji će pokazati kako taj pasoš treba da izgleda - kazao je Seničić za "Blic".

ETIAS i EES ključne razlike

Ono što je takođe veoma važno znati, a tiče se ETIAS-a, jeste da ovaj sistem, koji je mnoge zbunio, nije isto što i EES. To znači da nakon njegovog uvođenja, novi sistem neće moći da smanji gužve koje bi EES mogao da prouzrokuje, kako se ranije pretpostavljalo.

Sistem ulaska/izlaska (EES) često se pominje zajedno sa Evropskim sistemom za informacije i odobravanje putovanja (ETIAS), ali je reč o dva različita sistema koji imaju različite namene i primenjuju se u različitim fazama putovanja.

EES, čija se potpuno uvođenje očekuje u aprilu, predstavlja sistem upravljanja granicama i koristi se u trenutku prelaska spoljne granice Evropske unije.

Sve najkorisnije što treba da znate o EES sistemu, čitajte ovde.

ETIAS, čija se primena planira za kraj 2026. godine, jeste dozvola za putovanje koja se pribavlja pre polaska, i odnosi se isključivo na državljane zemalja kojima nije potrebna viza. Funkcioniše na sličan način kao američki ESTA ili kanadski eTA sistem.

EES besplatan, ETIAS se plaća

Odnos između ova dva sistema je i hronološki i funkcionalan:

- ETIAS proverava ispunjenost uslova i potencijalne bezbednosne rizike pre nego što putnik iz zemlje kojoj nije potrebna viza krene na put.

- EES zatim evidentira stvarni ulazak i izlazak putnika u trenutku kada on stigne na spoljašnju granicu Evropske unije.

- Dok je EES potpuno besplatan, taksa za ETIAS biće 20 evra i naplaćivaće se kada taj sistem postane operativan, kako su nadležni rekli, kasni kraj 2026. godine, ali se ni to sa sigurnošću ne može tvrditi.

Ta "ulaznica" važiće do tri godine ili do isteka pasoša, ako je termin njegovog isteka tri ili manje godina u odnosu na datum dobijanja ETIAS-a.

ETIAS nije viza

Važna napomena! ETIAS nije viza, već dodatna sigurnosna provera. Takođe, prijava za njega popunjavaće se onlajn pre putovanja, a registracija za EES se radi direktno na granici, besplatno i samo jednom, a svaki naredni put verifikacija.

EES i ETIAS nisu zamena za vizni režim Srbije sa EU, građani i dalje mogu da putuju bez vize i da ostaju u Evropskoj uniji do 90 dana.

Dakle i kada startuje ETIAS, u zemlje EU ulazićemo po novom, EES sistemu.

Autor: Jovana Nerić