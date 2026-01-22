NAJLEPŠA JE, KAO I GRB! Srbija oduvala konkurenciju na prestižnom takmičenju

U velikoj globalnoj anketi prestižne američke platforme Ranker, srpska zastava zauzela je ubedljivo prvo mesto, ostavivši iza sebe simbole najmoćnijih država sveta.

Srbija je još jednom dospela u centar svetske pažnje, ali ovoga puta zahvaljujući svojoj bogatoj tradiciji i vizuelnom identitetu.

Prema rezultatima opsežnog glasanja na poznatom portalu „Ranker“, u kojem je učestvovalo više od 1,3 miliona ljudi širom planete, srpska trobojka sa državnim grbom ponela je titulu najlepše zastave na svetu.

Naša zastava, sa prepoznatljivim rasporedom boja - crvenom, plavom i belom - i dvoglavim orlom koji nosi duboku istorijsku simboliku, osvojila je srca glasača iz svih delova sveta. Estetska ravnoteža, sklad boja i dostojanstven izgled grba istaknuti su kao ključni faktori koji su Srbiju postavili na sam vrh liste.

U oštroj konkurenciji, srpska zastava je uspela da nadmaši simbole država koje se tradicionalno smatraju estetski atraktivnim, čime je potvrđen ogroman ugled koji naša znamenja uživaju na međunarodnoj sceni.

Ovaj uspeh brzo je postao glavna tema na društvenim mrežama, gde korisnici sa ponosom dele vest o pobedi. Ističe se da je srpski barjak kroz istoriju bio simbol slobode i časti, a sada je dobio i digitalnu potvrdu svoje lepote na globalnom nivou.

Podsećamo, aktuelni izgled zastave Srbije sa malim grbom zvanično je usvojen 2010. godine, a njena osnova datira još iz perioda borbe za nezavisnost, čuvajući duh i tradiciju našeg naroda kroz vekove.

Autor: Jovana Nerić