'TRAJNI ORIJENT NAŠEG DUHOVNOG SAMORAZUMEVANJA' Ministar Selaković prisustvovao promociji Zbornika o Svetom Savi (FOTO)

Ministar kulture Nikola Selaković prisustvovao je promociji Zbornika posvećenog Svetom Savi, gde je ocenio da je njegovo delo duboko i trajno utisnuto u temelje srpskog duhovnog, kulturnog i državnog bića, saopštilo je danas Ministarstvo kulture.

Na promociji Zbornika, kojom počela manifestacija "Svetosavski dani“ povodom 850 godina od rođenja Svetog Save, Selaković je ocenio da njegovo prisustvo i danas živi u identitetu našeg naroda, kao i je ličnost čiji značaj prevazilazi okvire jedne istorijske epohe.

U svom obraćanju zvanicama u kripti Hrama Svetog Save, Selaković je naglasio da Svetosavlje nije istorijska kategorija zatvorena u prošlosti, već živi princip i živo načelo koje se neprestano iznova aktuelizuje u odnosu prema izazovima svakog vremena.

“Kada govorimo o Svetom Savi, mi ne govorimo o ličnosti koju sagledavamo isključivo sa istorijske distance. Govorimo o trajnom orijentiru našeg duhovnog i kulturnog samorazumevanja, o ličnosti čije prisustvo i danas živi u identitetu našeg srpskog pravoslavnog naroda", ocenio je Selaković.

Prema njegovim rečima, kao prosvetitelj, zakonodavac, duhovnik i diplomata, "Sveti Sava je uspeo da ostvari retku i dragocenu sintezu: da ujedini veru i razum, duhovno i državno, ličnu odgovornost i opšte dobro".

"Upravo u toj sintezi leži trajna snaga njegovog nasleđa, koje se ne može svesti na pojedinačne uloge ili istorijske funkcije, već se ispoljava kao celovit duhovni i kulturni model - Svetosavlje, model koji vekovima oblikuje srpski rod", ocenio je ministar.

Selaković je rekao da nas u današnjem vremenu ubrzanih promena, društvenih podela i krize smisla, “Svetosavlje istovremeno podseća na veru, ali i što bi Sveti Vladika Nikolaj rekao, na ono posle vere najvažnije-na meru, na dijalog i na odgovornost kao temelje svakog stabilnog društva”.

“Ono nas uči da kultura nije ništa drugo do nastavak duhovnosti u životu jednog naroda, da bez duhovnog temelja nema ni trajne kulture, ni stvaralaštva koje nadilazi trenutak", rekao je Selaković.

Istakvši da je njegovo ministarstvo podržalo izdavanje Zbornika "zbog njegovog značaja", Selaković je dodao da to "nije samo naučna publikacija, već živo svedočanstvo da nasleđe Svetog Save nije zaključano u prošlosti, već da ostaje i da jeste snažan posticaj za savremeno duhovno, naučno, kulturno i društveno promišljanje".

Prema njegovim rečima, danas ako ostanemo verni Svetosavskom putu, onda će i srpska kultura i srpska duhovnost biti uvek snažne, žive i okrenute ne samo prošlosti i ne samo budućnosti, već onome što je suština Svetosavlja - okrenute ka večnosti.

Ministarszvo je saopštilo da je uz zahvalnost autorima, urednicima i institucijama za doprinos nastanku Zbornika, Selaković poručio da publikacija bude podsticaj da Svetog Savu ne posmatramo samo kao istorijsku ličnost koju slavimo, već kao živi izvor nadahnuća za lični preobražaj, duhovni identitet i zajedništvo zasnovano na ljubavi i odgovornosti.

Na predstavljanju Zbornika, između ostalih, obratili su se i patrijarh srpski gospodin Porfirije, direktor Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Vladimir Roganović, a potom je u Parohijskom domu Spomen-hrama Svetog Save otvorena izložba “Hram Svetog Save od ideje do kupole", navedeno je u saopštenju.



Autor: Jovana Nerić