DETALJAN KALENDAR ISPLATA ZA JANUAR: Penzije stižu ranije, a evo ko dobija DODATAK od 5 odsto!

Počinje isplata januarskih penzija! Najstariji sugrađani mogu da očekuju svoje prinadležnosti već od prvih dana februara, a uz čekove stiže i važan novčani dodatak za one sa nižim primanjima.

Kalendar isplate po kategorijama:

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (PIO) objavio je precizne datume isplate za sve kategorije penzionera:

3. februar: Korisnici iz kategorije samostalnih delatnosti (svi načini isplate).

5. februar: Vojni i poljoprivredni penzioneri (na tekuće račune, šaltere pošta ili na kućnu adresu).

9. februar: Korisnici iz kategorije zaposlenih koji novac primaju preko tekućih računa.

10. februar: Korisnici iz kategorije zaposlenih kojima novac stiže na kućne adrese ili na šaltere pošta.

Ko ima pravo na dodatak uz penziju?

Vlada Srbije donela je uredbu kojom se najstarijima sa nižim primanjima isplaćuje uvećanje. Pravo na novčani iznos do 5 odsto imaju korisnici starosne, invalidske i porodične penzije čiji mesečni ček ne prelazi 73.734,14 dinara.

Važna napomena: Ovaj dodatak će se isplaćivati svakog meseca (uz penziju) sve do novembra 2026. godine i biće posebno iskazan na vašem penzionom čeku.

Iznosi ostaju isti

Sa januarskom penzijom, najstarijima stižu isti iznosi kao i prilikom isplate za decembar, s obzirom na to da je usklađivanje već uračunato u prethodnom mesecu.

Autor: Dalibor Stankov