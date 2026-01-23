POČELA PRODAJA ZBIRKI ZA MALU MATURU: Evo koliko koštaju kompleti i šta sve čeka osmake u zadacima!

Učenici osmog razreda od danas, 23. januara, mogu da nabave zvanične zbirke zadataka za pripremu završnog ispita za školsku 2025/2026. godinu.

Zbirke su rezultat saradnje Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i Privrednog društva "Prosvetni pregled", a cilj je da đaci imaju dovoljno vremena da se pripreme za junski rok.

Cene: Komplet ili pojedinačno?

Za roditelje i đake najvažnija informacija su cene, koje variraju u zavisnosti od toga da li kupujete ceo komplet ili samo određene predmete:

KOMPLET (sve tri zbirke): 2.310 dinara

Srpski / maternji jezik: 880 dinara

Matematika: 715 dinara

Kombinovani test (izborni predmet): 715 dinara

Zbirke se mogu kupiti u knjižarama Službenog glasnika, Zavoda za udžbenike, kao i u drugim bolje snabdevenim knjižarama širom Srbije.

Šta se nalazi u zbirkama?

Zadaci su podeljeni po nivoima složenosti – na osnovni, srednji i napredni nivo, a na kraju svake knjige nalaze se rešenja radi samoprovere.

Srpski i matematika: Sadrže po 450 zadataka.

Kombinovana zbirka: Obuhvata 600 zadataka iz pet oblasti (istorija, geografija, biologija, fizika i hemija).

„U izradi zadataka učestvovalo je oko stotinu nastavnika i profesora, što garantuje kvalitet i usklađenost sa standardima koji će se primenjivati na samoj maloj maturi“, istakao je prof. dr Boris Stojkovski, direktor Zavoda.

U pripremi i testovi sa prethodnih ispita

Pored ovih zbirki, najavljeno je da će se uskoro u prodaji naći i posebne zbirke sa testovima sa prethodnih završnih ispita, kako bi đaci mogli da simuliraju realne uslove testiranja i dodatno utvrde gradivo.

Autor: Dalibor Stankov