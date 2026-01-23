BESPLATNA PRIPREMA ZA MALU MATURU NA VOŽDOVCU: Evo kako da se prijavite

Gradska opština Voždovac zajedno sa Ustanovom kulture i obrazovanja „Narodni univerzitet Svetozar Marković“ i ove godine otvara vrata malim maturantima.

Predsednica Gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić poziva sve voždovačke učenike završnih razreda osnovnih škola da se prijave na besplatne časove pripreme za polaganje završnog ispita.

„Zbog velikog interesovanja roditelja i učenika, mi smo od 20. januara krenuli sa prijavama za besplatnu kvalitetnu pripremu đaka za upis u srednje škole koja će trajati do 7. februara. Nastava počinje 14. februara i traje sve do nedelju dana pred sam prijemni ispit, a to je okvirno sredinom juna. Ovakav kontinuitet omogućava učenicima da bez stresa i žurbe pređu celokupno gradivo. Prošle godine poverenje nam je ukazalo čak 200 polaznika, a ove godine očekujemo mnogo veći broj“, istakla je predsednica Jakšić.

Svi zainteresovani mogu se prijaviti putem mejla: maturavozdovac@gmail.com ili telefonom 011/344-59-57, radnim danima od 10:00 do 14:00 časova. Časovi su prilagođeni školskim obavezama i održavaju se isključivo vikendom u prepodnevnim časovima, subota je rezervisana za matematiku, a nedelja za srpski jezik. Nastava će se odvijati u prostorijama Narodnog univerziteta, a postoji mogućnost praćenja predavanja od kuće – online.

Autor: Marija Radić