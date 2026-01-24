AMSS UPOZORAVA: Kamioni čekaju na granicama, ali vozačima preti DRUGA OPASNOST! Odloni i poledica vrebaju na ovim deonicama

Saobraćaj u Srbiji jutros se odvija bez većih zastoja na naplatnim rampama, ali Auto-moto savez Srbije (AMSS) izdaje hitno upozorenje zbog naglih promena vremena koje donose ozbiljne rizike na putevima.

Dok se teretnjaci na Batrovcima zadržavaju tri sata, vozači putničkih automobila moraju biti na maksimalnom oprezu zbog klizavih kolovoza i odrona.

Gde vrebaju odroni?

Zbog čestih promena temperature, tlo je nestabilno, pa su odroni učestali na sledećim pravcima:

Dolina Ibra: Deonica Raška – Rudnica.

Put ka Kopaoniku: Pravac Brus – Brzeće.

Đerdapska magistrala: Od Velikog Gradišta ka Kladovu.

Klisure: Ovčarsko-kablarska, Grdelička, Sićevačka i Drenska.

Ledena kiša i poledica: "Kritično u Timočkoj Krajini"

Poseban oprez savetuje se u jutarnjim i večernjim satima. U drugom delu dana u Timočkoj Krajini očekuje se ledena kiša, što će kolovoze pretvoriti u klizališta. Prethodnih dana upravo je poledica bila uzrok brojnih izletanja sa puta.

Stanje na granicama (teretni terminali):

Batrovci: Zadržavanje 3 sata (izlaz).

Horgoš: Zadržavanje 2 sata (izlaz).

Šid: Zadržavanje 1,5 sat (izlaz). Na putničkim terminalima i naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja.

SAVET ZA VOZAČE:

Ukoliko prolazite kroz planinske predele ili klisure, smanjite brzinu i držite veće odstojanje. Poledica je često nevidljiva, a odroni se pojavljuju iznenada!

Autor: Dalibor Stankov