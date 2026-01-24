POTVRĐENO! SRBIJA JE EKONOMSKI STABILNA: Agencija 'Fitch' objavila novi izveštaj – Siniša Mali: Naš BDP ide preko 100 milijardi evra!

Svetska rejting agencija "Fitch" potvrdila je kreditni rejting Srbije na nivou BB+ uz pozitivne izglede! Ovo je jasna poruka celom svetu da je Srbija uprkos globalnim krizama sigurna luka za investicije i zemlja sa odgovornom ekonomskom politikom.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali istakao je da je ovo potvrda stabilnih makroekonomskih osnova zemlje.

"Skok u budućnost" daje rezultate

Agencija "Fitch" posebno je pohvalila kontinuitet u vođenju fiskalne politike, stabilnost deviznog kursa i nivo deviznih rezervi. Iako je 2025. godina bila izazovna zbog sankcija kompaniji NIS, država je uspela da sačuva energetsku stabilnost, a građani nisu osetili posledice.

„Neizvesnosti su sada iza nas. Najveći deo posla oko rešenja za NIS je završen i građani nisu trpeli. Sada ulazimo u stabilniji period koji će pratiti ubrzan rast“, poručio je ministar Mali.

Ambiciozni planovi za 2027. godinu

Ministar je naglasio da su projekcije rasta veoma optimistične:

2026. godina: Očekivani rast od 3% BDP-a.

2027. godina: Rast od čak 5% BDP-a.

Cilj: Ukupan BDP Srbije će 2027. godine preći neverovatnih 100 milijardi evra!

EXPO 2027 kao motor razvoja

Ključni projekat koji će dodatno pogurati srpsku ekonomiju je međunarodna izložba EXPO 2027. Ovaj projekat od nacionalnog značaja doneće nova radna mesta, razvoj turizma, građevinske industrije i najnovije tehnologije.

„Potvrda rejtinga je važan signal investitorima o dugoročnom potencijalu srpske ekonomije. Naša zemlja je otvorena za ceo svet i nastavljamo sa poboljšanjem životnog standarda građana“, zaključio je Mali.

KLJUČNE TAČKE IZVEŠTAJA:

Kreditni rejting: BB+ (pozitivan izgled).

Javni dug: Zadržava se na nivou znatno ispod uporedivih zemalja.

Investicije: Fokus na programu „Skok u budućnost - Srbija 2027“.

Stabilnost: Devizne rezerve i kurs ostaju čvrsti.

Autor: Dalibor Stankov