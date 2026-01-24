VAŽNA ODLUKA: Vašington izdao licencu NIS-u za uvoz nafte i redovan rad

Ministarstvo finansija SAD izdalo je kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS) posebnu licencu kojom se omogućava nesmetano obavljanje svih operativnih aktivnosti do 20. februara 2026. godine.

Ova odluka je od strateškog značaja za energetsku stabilnost Srbije, jer garantuje kontinuitet u snabdevanju domaćeg tržišta. Nova licenca pokriva sve ključne aspekte poslovanja kompanije, uključujući održavanje ugovora i sporazuma u kojima učestvuje NIS ili njegova operativna zavisna društva.

Šta licenca omogućava?

Prema saopštenju kompanije, izdata dozvola Vašingtona obezbeđuje:

Uvoz sirove nafte i njenu preradu u domaćim kapacitetima;

Obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja;

Tehničko održavanje sistema i finansijska poravnanja;

Nastavak saradnje sa partnerima kroz postojeće ugovore.

Iz NIS-a naglašavaju da će, kao i do sada, o svim novim okolnostima koje mogu uticati na poslovanje blagovremeno obaveštavati javnost. Ovim je praktično otklonjena svaka neizvesnost u pogledu rada rafinerije i snabdevenosti benzinskih stanica u narednom periodu.

Autor: Dalibor Stankov