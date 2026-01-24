OPSADNO STANJE U PAZARU: Gori fabrika EMA TEX, policija blokirala sve, vatra guta sve pred sobom!

Pazar na nogama!

Veliki požar izbio je u industrijskoj zoni u ulici Dimitrija Tucovića, a vatrena stihija bukvalno guta fabriku "EMA TEX" i okolna skladišta repromaterijala.

Materijalna šteta je već sada milionska, a gust, crni dim nadvio se nad čitavim gradom.

Zbog razmera katastrofe, lokalnim herojima vatrogascima u pomoć su hitno pritekle kolege iz Sjenice, Tutina i Kraljeva. Borba sa vatrenim zidom i dalje traje, a policija je blokirala sve prilaze kako bi omogućila prolaz cisternama.

Na terenu su i ekipe Hitne pomoći, dok se uzrok izbijanja ovog stravičnog požara još uvek utvrđuje.

Autor: Dalibor Stankov