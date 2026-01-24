OBRATITE MU SE ZA ZDRAVLJE I SREĆU: SPC slavi Teodosija Velikog, ako ste u nevolji izgovorite ove reči!

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Prepodobnog Teodosija Velikog, svetitelja čiji je život bio uzvišeni primer molitve, truda i hrišćanske ljubavi.

Danas se vernici mole ovom čudotvorcu za zdravlje, sreću i opšte blagostanje.

Sveti Teodosije je rođen u Kapadokiji, a još kao mladiću mu je Sveti Simeon Stolpnik prorekao veliku duhovnu slavu. Poznat je kao osnivač prvog opštežiteljnog manastira, gde su monasi iz svih krajeva sveta živeli i molili se zajedno.

ČUDOTVORAC I ISCELITELJ Gospod ga je darovao posebnim moćima, pa je Sveti Teodosije isceljivao bolesne, krotio zveri i predviđao budućnost. Zabeleženo je da je molitvom umnožavao hleb i pšenicu kako bi nahranio gladne. Upokojio se mirno u 105. godini života, ostavivši za sobom neizbrisiv trag u pravoslavlju.

MOLITVA KOJA SE DANAS IZGOVARA Veruje se da se danas za zdravlje i sreću treba obratiti svecu ovim moćnim rečima:

Potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talante. Bio si svećnjak svetu, sijajući svojim čudesima, Teodosije oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše.

Autor: Dalibor Stankov