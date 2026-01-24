'OVO JE NEŠTO NAJNEVEROVATNIJE ŠTO SAM JEO' Aca Kos se pohvalio šta mu je Čeda Jovanović spremio u luks stanu: Nije se smirio dok nije počeo da kuva (FOTO)

Aca Kos iznenadio je pratioce kada je na društvenim mrežama podelio utiske iz luksuznog stana Čede Jovanovića na Novom Beogradu u kojem od skoro živi sa političarem. Ali pažnju nije privukao enterijer, već ono što se našlo na tanjiru.

Naime, Čeda je spremio podvarak, a Aca nije krio oduševljenje. Uz fotografiju jela napisao je:

- Šištao je kao ekspres lonac…. Nije se smirio dok nije počeo da kuva, prvo Jani pastu, a onda iznenada meni najneverovatniji podvarak koji sam ikad jeo. Miks čarobnog futoškog kiselog kupusa i slanine i kobasice.

Oglasio se nakon što je u medije izašla žena koja tvrdi da on bespravno živi u njenom stanu

Političar Čedomir Jovanović oglasio se nakon što je u medije izašla žena koja tvrdi da on bespravno živi u njenom stanu. On je poručio da od borbe za svoj dom neće odustati jer je, kako tvrdi, pokraden i prevaren.

Čeda je na svom Instagramu najavio objavljivanje dokaza koji će, kako on kaže, potkrepiti njegovu priču.

- Ja se za svoj dom borim jer sam ga stvarao, a ne otimao kao dvojac koji sakriven pod suknjom očajnički cvili. Uskoro objavljujem sva dokumenta koja se već nalaze i u policiji i u tužilaštvu i Višem sudu. Čitaćete ih na robiji jer ste pokrali i izvarali mene, ali i još 170 ljudi - napisao je Jovanović.

Čeda: "Ja ovde živim 18 godina"

Podsetimo, Jovanović je tvrdio da je on vlasnik stana.

- Oko mene je uvek neka frka, ovo je baš mučna situacija, ali moram da je iznesem. Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna. Kada smo kupili stan i kada smo ga adaptirali i počeli o njemu da živimo saznali smo da je stan kolateral za neki kredit koji je ko zna kada i ko zna gde uzet. To tada niste mogli da proverite kao danas što možete. Ništa se nije desilo mojom krivicom, nema veze sa mnom. U toku su paralelno dva postupka. 170 ljudi je ukupno oštećeno u čitavoj ovoj priči, ja sam jedini koji je samo kupio stan, nisam imao nikakav poslovni angažman sa njima. Čak su i poverioci u međuvremenu promenjeni. Ima tu dosta sveta koji se pojavljuje kao oštećeni. Tada, kada sam uzimao stan, je bilo mnogo toga neuređeno i konfuzno kada je u pitanju katastar i zakoni o katastru. Kupovali su nekretninu tada ljudi koja je već nekoliko puta prodavana.

Autor: A.A.