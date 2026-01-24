MUP SE HITNO OGLASIO Ako vam stigne poruka, evo šta morate odmah da uradite! VAŽNO UPOZORENJE ZA GRAĐANE SRBIJE (FOTO)

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorava građane na učestalost internet prevara u kojima se lica putem elektronske pošte lažno predstavljaju kao sudovi, tužilaštva ili druge državne institucije.

U okviru ovih prevara građanima se dostavljaju poruke uznemirujuće i preteće sadržine, u kojima se pominju navodne krivične prijave, IP adrese, hitni rokovi za postupanje (npr. 24 časa), kao i ozbiljne zakonske sankcije, sa ciljem da se primalac: navede da odgovori na poruku, dostavi lične ili druge osetljive podatke, klikne na maliciozne internet linkove, ili preuzme zlonamerne sadržaje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova posebno ističe da državni organi Republike Srbije ne komuniciraju sa građanima na opisani način, niti putem neformalnih elektronskih poruka zahtevaju hitno izjašnjavanje, dostavljanje podataka, niti prete sankcijama.

Ukazujemo da su najčešći indikatori ovakvih prevara: izražen pritisak i zastrašivanje, kratki i nerealni rokovi za odgovor, gramatičke i terminološke nepravilnosti, neprecizni ili netačni nazivi institucija i zahtevi za klik na linkove ili uspostavljanje dalje komunikacije.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala apeluje na građane da ne odgovaraju na ovakve poruke, ne klikću na sumnjive linkove i priloge, ne dostavljaju lične, identifikacione ili finansijske podatke, kao i da sačuvaju poruku i slučaj prijave nadležnim organima.

U slučaju sumnje u autentičnost bilo kakvog obaveštenja koje se navodno odnosi na sudske ili tužilačke postupke, građani se mogu informisati isključivo putem zvaničnih kanala nadležnih institucija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće sa aktivnostima na otkrivanju i suzbijanju visokotehnološkog kriminala i poziva građane da svojim odgovornim ponašanjem doprinesu bezbednosti u digitalnom prostoru.

Autor: A.A.