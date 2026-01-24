Dobra vest za građane Srbije: Vlada produžila uredbu kojom ograničava cene goriva

Vlada Srbije donela je Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte kojom se propisuje način utvrđivanja najviših maloprodajnih cena za evrodizel i benzin evro premijum BMB 95.

Kako je objavljeno u Službenom glasniku, uredba je stupila na snagu danas, a važiće narednih 60 dana. U uredbi je navedeno da se najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje za evrodizel i benzin BMB 95 na osnovu prosečne veleprodajne cene tih derivata na teritoriji Srbije uvećane za 20 dinara po litru. Za evrodizel namenjen registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, najviša maloprodajna cena sa porezom na dodatu vrednost utvrđuje se u iznosu od 179 dinara po litru.

Do prestanka važenja uredbe prosečne veleprodajne cene derivata evrodizela i evro premijuma BMB 95 na teritoriji Srbije obračunava Ministarstvo rudarstva i energetike svakog petka i najkasnije do 13 časova dostavlja Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine. Potom, najviše maloprodajne cene derivata evrodizel i evro premijum BMB 95 utvrđuje Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine i objavljuje ih na zvaničnoj internet stranici najkasnije do 15 časova, osim u slučajevima kada je petak državni ili verski praznik koji se u Srbiji praznuje neradno i tada se prosečna veleprodajna cena obračunava i najviša maloprodajna cena objavljuje prvog prethodnog radnog dana.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da maloprodajne cene derivata evrodizel i evro premijum BMB 95, koje ne smeju da budu više od najviših maloprodajnih cena utvrđenih od strane Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. U uredbi je navedeno i da na najvišu maloprodajnu cenu ovih derivata nafte, nije dozvoljeno obračunavati druge naknade ili druge troškove koji nisu propisani ovom uredbom ili drugim posebnim propisima.

Ova uredba se ne primenjuje na aditivirane derivate nafte koje prilikom stavljanja u promet na tržište Srbije mora da prati Izjava o dodatim aditivima za poboljšanje performansi goriva, u skladu sa pravilnikom.

Uredba je predvidela i da ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje način obračuna prosečne veleprodajne cene derivata nafte evrodizel i evro premijum BMB 95.

Istaknuto je i da je Naftna industrija Srbije (NIS) obavezna da uz korišćenje kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstavima , evrodizel prodaje po maksimalnoj maloprodajnoj ceni od 179 dinara po litru, do maksimalno 100 litara po hektaru i to za površine upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava najviše do 100 hektara.

I ostali privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava mogu, uz upotrebu kartica izdatih registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima da primene isti režim.

Za nepoštovanje uredbe predviđene su novčane kazne od 100.000 do dva miliona dinara za pravna lica, za odgovorno lice u pravnom licu kazne su od 5.000 do 150.000 dinara, dok će se preduzetnik kazniti kaznom od 10.000 do 500.000 dinara. Moguće je izreći i meru zabrane obavljanja delatnosti u trajanju od šest meseci do godinu dana.

Nadzor nad primenom ove Uredbe sprovodi Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Autor: Pink.rs