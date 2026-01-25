AKTUELNO

Društvo

Treslo se tlo: Oglasio se i Seizmološki zavod Srbije

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Pixabay.com, Unsplash.com/ix ||

Zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je jutros u Srbiji, u blizini Jagodine, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Potres je registrovan rano jutros, u 4.17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa bio je na području Jagodine, a hipocentar na dubini od oko 15 kilometara.

- Zbog slabog intenziteta, potres nije mogao da izazove značajniju materijalnu štetu. Za sada nema informacija o povređenima niti o eventualnim oštećenjima objekata - navodi se u Seizmološkom zavodu Srbije.

Autor: S.M.

#Jagodina

#RHMZ

#Srbija

#Zemljotres

#potres

POVEZANE VESTI

Društvo

Još jedan zemljotres u roku od par sati! Oglasio se i Republički seizmološki zavod

Region

TRESLO SE TLO: Zemljotres pogodio Severnu Makedoniju!

Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO JUG SRBIJE: Evo gde se treslo tlo

Društvo

TRESLO SE TLO U SRBIJI! Detektovan potres usred noći

Društvo

ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Treslo se tlo u blizini Kosovske Kamenice

Svet

JAČI ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU Treslo se tlo u blizini granice sa Grčkom