Treslo se tlo: Oglasio se i Seizmološki zavod Srbije

Zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihterovoj skali zabeležen je jutros u Srbiji, u blizini Jagodine, saopštio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Potres je registrovan rano jutros, u 4.17 časova po srednjoevropskom vremenu.

Prema dostupnim podacima, epicentar zemljotresa bio je na području Jagodine, a hipocentar na dubini od oko 15 kilometara.

- Zbog slabog intenziteta, potres nije mogao da izazove značajniju materijalnu štetu. Za sada nema informacija o povređenima niti o eventualnim oštećenjima objekata - navodi se u Seizmološkom zavodu Srbije.



Autor: S.M.