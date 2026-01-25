ČOVEK CELU NOĆ PROVEO NA SNEGU KOD NIŠA: Muškarac koji je juče nestao uspešno nađen zahvaljujući brzoj akciji GSS - poznato u KAKVOM JE STANJU

Na području između sela Gornja Romanovica i Surdulice uspešno je okončana potraga za starijom osobom čiji je nestanak prijavljen 24. januara.

- Nakon prijema dojave, spasioci GSS Srbije odmah su izašli na teren i započeli organizovanu pretragu. U akciji je učestvovalo sedam spasilaca iz stanice Niš, koji su brzom reakcijom uspeli da lociraju nestalu osobu istog dana, na jednom od šumskih puteva - kazali su za RINU u GSS.

Uprkos izuzetno teškim zimskim uslovima i činjenici da je osoba celu noć provela na snegu, sa ozbiljnim znakovima pothlađenosti, spasioci su je pronašli živu i pružili neophodnu pomoć.

Iz Gorske službe spasavanja navode da je zahvaljujući pravovremenoj dojavi, dobroj organizaciji i brzoj intervenciji akcija uspešno završena i da je još jedan ljudski život spašen.

Autor: Jovana Nerić