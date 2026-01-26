RUMUNSKI POLICIJSKI SINDIKAT I SINDIKAT UPRAVE POLICIJE CRNE GORE U RADNOJ POSETI NEZAVISNOM SINDIKATU POLICIJE

U periodu od 23. do 24. januara 2026. godine, u centrali Nezavisnog sindikata policije upriličena je radna i trilateralna poseta delegacija Rumunskog policijskog sindikata i Sindikata Uprave policije Crne Gore.

U ime Nezavisnog sindikata policije, goste je primio predsedavajući Predsedništva Goran Lazić, zajedno sa članom Predsedništva Ivanom Krstićem i zamenikom predsednika Izvršnog odbora Igorom Stojadinovićem.

Delegaciju Rumunskog policijskog sindikata predvodio je Popa Cristian Eduard, koji obavlja i funkcije predsednika EUROPOL IGPF, International Police Association – IGPF i CNP IGPF (National Corps of Police), dok je Sindikat Uprave policije Crne Gore predstavljao njegov predsednik Mladen Šuškavčević, ujedno i predstavnik Saveta evropskih policijskih sindikata (CESP).

Sastanku je prisustvovao i specijalni gost, stručni saradnik u oblasti medija i marketinga, Miloš Dragaš, predstavnik DRAF MEDIA.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST KAO NOVO POGLAVLjE SINDIKALNOG DELOVANjA

U uvodnom delu sastanka, predsedavajući Predsedništva Goran Lazić izrazio je zadovoljstvo i zahvalnost povodom radne posete uglednih gostiju, ističući značaj jačanja međusindikalne i međunarodne saradnje.

On je upoznao prisutne sa činjenicom da je Nezavisni sindikat policije, uz stručnu podršku i partnerstvo sa DRAF MEDIA, započeo novo i inovativno poglavlje u svom radu i delovanju. Kao prvi korak u tom pravcu realizovana je preventivno-propagandna akcija iz oblasti zaštite i bezbednosti dece u saobraćaju – „Saobraćajna bojanka“.

Ovom akcijom jasno je iskazana namera da, pored primarne uloge zaštite radno-pravnog i socijalnog statusa zaposlenih, sindikat aktivno učestvuje i u temama od izuzetnog javnog i društvenog značaja, sa ciljem prevencije štetnih i negativnih pojava u društvu.

„To je suština naše profesije, direktna saradnja sa građanima i briga o njihovim potrebama, kroz preventivno delovanje i odgovornost prema društvu u celini“, istakao je Lazić.

STABILNOST, ODGOVORNOST I RAZVOJ SINDIKATA

Član Predsedništva Nezavisnog sindikata policije Ivan Krstić pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo što je Nezavisni sindikat policije tokom godina izrastao u ozbiljnu, stabilnu i društveno odgovornu sindikalnu organizaciju.

On je naglasio da sindikat jasno iskazuje spremnost da se angažuje na svim aktivnostima koje su od suštinskog značaja za svoje članove i zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srbije, ali i za celokupno društvo i državu u kojoj živimo i radimo.

MEĐUNARODNA PODRŠKA I EVROPSKE VREDNOSTI

Predstavnik Rumunskog policijskog sindikata Popa Cristian Eduard izrazio je poštovanje i čast što je u prilici da ostvari direktnu saradnju sa srpskim i crnogorskim kolegama, sa ciljem razmene znanja, iskustava i unapređenja zajedničkog delovanja u korist zaposlenih u ministarstvima unutrašnjih poslova, ali i građana sve tri države.

On je pohvalio preventivno-propagandne kampanje koje su realizovali Nezavisni sindikat policije i Sindikat Uprave policije Crne Gore, naglasivši da, iako geografski pripadamo Balkanu, duhom, energijom i posvećenošću pripadamo evropskoj porodici.

Posebno je istakao saradnju sa DRAF MEDIA, prepoznavši viziju, profesionalizam i spremnost da se kroz savremene medijske pristupe odgovori na izazove današnjice. Tom prilikom iskazao je punu spremnost svoje sindikalne organizacije, kao i drugih evropskih i međunarodnih tela u kojima je angažovan, da pruže podršku širenju ovakvih oblika društvene odgovornosti.



ISKUSTVA I PARTNERSTVO IZ CRNE GORE

Predsednik Sindikata Uprave policije Crne Gore Mladen Šuškavčević izrazio je zahvalnost na više od decenije i po besprekorne saradnje sa Nezavisnim sindikatom policije.

On je istakao značaj prepoznavanja doprinosa Miloša Dragaša i DRAF MEDIA, kao i veoma pozitivne efekte sprovedenih kampanja u oblasti zaštite i bezbednosti dece u saobraćaju, koje je crnogorska javnost u potpunosti prihvatila.

U svom izlaganju napravio je kratku retrospektivu dosadašnje saradnje, naglasivši da sindikati danas imaju važnu ulogu kao moderni i društveno odgovorni akteri.

CESP – STRATEŠKI PARTNER NEZAVISNOG SINDIKATA POLICIJE

Govoreći o Savetu evropskih policijskih sindikata (CESP), predsedavajući Predsedništva Goran Lazić istakao je značaj članstva Nezavisnog sindikata policije u ovoj evropskoj asocijaciji, prepoznajući CESP kao strateškog partnera za dalji razvoj i unapređenje zaštite radničkih prava.

Tom prilikom, zamenik predsednika Izvršnog odbora Igor Stojadinović podsetio je da je, u svojstvu predstavnika Nezavisnog sindikata policije, učestvovao na samitu CESP u Podgorici. On je naglasio da članstvo u CESP znači pripadnost evropskoj porodici, kao i mogućnost korišćenja širokog spektra pravnih, socijalnih i zdravstvenih mehanizama u korist zaposlenih u MUP-u Republike Srbije.

Stojadinović je podsetio da je na konferenciji CESP zastupao temu psihosocijalne zaštite zaposlenih, koja je prepoznata kao jedna od ključnih tema u agendi CESP-a i šire evropske zajednice. Kao naredne prioritete istakao je unapređenje primarne zdravstvene zaštite i nastavak podrške psihosocijalnoj zaštiti, u cilju pune podrške procesu modernizacije i profesionalizacije Ministarstva unutrašnjih poslova.

Mladen Šuškavčević, u svojstvu predstavnika CESP-a, istakao je da Savet evropskih policijskih sindikata u Nezavisnom sindikatu policije prepoznaje stabilnog i kredibilnog partnera, te da će u potpunosti podržati sve aktivnosti koje je sindikat pokrenuo. Podsetio je i da je Nezavisni sindikat policije već u Podgorici dobio saglasnost i punu podršku da bude domaćin Međunarodne konferencije.

Na kraju, Popa Cristian Eduard potvrdio je punu podršku rumunskih predstavnika u okviru CESP-a, uputivši poziv delegaciji Nezavisnog sindikata policije u zvaničnu posetu Bukureštu, radi upoznavanja sa radom organizacije „Prosafe Global Alliance Bucharest“, koja se bavi podrškom društveno ranjivim kategorijama stanovništva.

U završnom delu prve sesije radne posete, Popa Cristian Eduard je, kao znak pažnje povodom uspostavljene saradnje, uručio plakete predsedavajućem Predsedništva Goranu Laziću, predsedniku Sindikata Uprave policije Crne Gore Mladenu Šuškavčeviću i predstavniku DRAF MEDIA Milošu Dragašu.

Na marginama trilateralnog susreta, goste i predstavnike Nezavisnog sindikata policije svojom posetom udostojio je i šef kabineta ministra unutrašnjih poslova, gospodin Slobodan Nedeljković. On je preneo pozdrave ministra unutrašnjih poslova, gospodina Ivice Dačića, kao i njegovo izvinjenje zbog nemogućnosti da prisustvuje ovom, suštinski značajnom skupu.

Gospodin Nedeljković izrazio je punu podršku ovoj vrsti međunarodne saradnje i istakao stav da će Ministarstvo unutrašnjih poslova podržati sve aktivnosti usmerene na jačanje radno-pravnog, socijalnog i zdravstvenog statusa zaposlenih u Ministarstvu.

Na kraju susreta, svojim prisustvom skup je udostojio i dr Dragan Erić, direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova, koji je takođe izrazio punu podršku inicijativama Nezavisnog sindikata policije i razvoju međunarodne saradnje, posebno u oblasti unapređenja zdravstvene zaštite zaposlenih.



Radna poseta završena je obilaskom Hrama Svetog Save, gde su gosti upoznati sa tradicijom, verom i istorijskim nasleđem Republike Srbije.

Autor: S.M.