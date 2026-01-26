Žarić Kovačević: Oko 1,7 miliona dinara izdvojeno za kupovinu dva kolposkopa za Zavod za zdravstvenu zaštitu

Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević obišla je danas Zavod za zdravstvenu zaštitu (ZZZ) radnika "Železnice Srbije" na Savskom vencu i tom prilikom istakla da je ministarstvo podržalo sa oko 1,7 miliona dinara kupovinu dva kolposkopa za odeljenje ginekologije.

"Ovo je pravi primer kako možemo da sarađujemo na više nivoa. Ministarstvo za brigu o porodici, Zavod za zdravstvenu zaštitu i Gradska opština Savski venac zajedno su odlični partneri u saradnji, a danas govorimo o zaštiti ženskog i reproduktivnog zdravlja i prevenciji", rekla je Žarić Kovačević za Tanjug.

Istakla je da u Zavodu zdravstvene kartone ima 22.000 građana i dodala da 12.000 žena obavlja ginekološke preglede te će novi kolposkopi značajno unaprediti zaštitu njihovog reporoduktivnog zdravlja.

"Meni samo preostaje da pohvalim rad Zavoda. Oni imaju različite preventivne beslatne programe za sve građane koji su zainteresovani", naglasila je Žarić Kovačević.

Takođe, izrazila je zahvalnost i GO Savski venac na saradnji i istakla da je ministarstvo za tu opštinu izdvojilo ukupno 4,7 miliona dinara.

"Sa GO Savski venac radimo na različitim projektima. U 2025. godini uključujući i ove aparate za Zavod, naše ministarstvo je izdvojilo oko 4,7 miliona dinara za saradnju sa tom opštinom", navela je Žarić Kovačević.

Napomenula je da ministarstvo i GO Savski venac, između ostalog, zajedno rade na organizovanju Karavana roditeljstva posvećenom jačanju porodice i edukaciji mladih roditelja, kao i da je ta opština učestvovala na Konferenciji za porodicu, u okviru koje su predstavnici lokalnih zajednica obavezali da će sa mnistarstvom raditi na novim populacionom merama i afirmaciji postojećih.

Žarić Kovačević su u Zavodu dočekali predsednik gradske opštine Miloš Vidović i direktor Zavoda za zdravstvenu zaštitu Vlado Batnožić.

Batnožić je zahvalio resornom ministarstvu što su Zavodu poklonili dva savrmena i moderna aparata.

"Dva nova kolposkopa će značajno doprineti bržoj i detaljnijoj dijagnostici ginekoloških obolenja kod žena. Ovo nam omogućava da jednostavnije i brže dođemo do dijagnoze, što doprinosi boljem i lepšem životu naših dama i našoj deci koje one budu donosile na svet", rekao je Batnožić.

Dodao je da očekuje da će se, zahvaljujući merama koje sprovodi ministarstvo, povećati broj dece u Beogradu, ali i na nivou cele Srbije.

Vidović je naglasio da je izuzetno zadovoljan saradnjom sa Ministarstvom za brigu o porodici koja je ostvarena u proteklom periodu i izrzio nadu da će i u budućnosti biti tako.

"Opština će u narednom periodu organizovati veliki broj edukativnih radioniaca koje se tiču zdravog roditeljstva sve u cilju podizanja svesti o jačanju porodičnih vrednosti", naveo je Vidović.

Dodao je da je zadovoljan i saradnjom opštine, Zavoda i Doma zdravalja Savski venac.

"Zajedničkim snagama i pratnerstvom omogućili smo nabavku velikog broja medicinske opreme i aparate koji su značajni kako za građane Savskog venca tako i celog Beograda", istakao je Vidović.

Autor: Iva Besarabić