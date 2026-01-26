Otvorena Osnovna škola 'Miloš Crnjanski' u Novom Sadu

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, zajedno sa predsednikom Vlade Republike Srbije Đurom Macutom i gradonačelnikom Novog Sada Žarkom Mićinom, otvorila je novoizgrađeni objekat Osnovne škole „Miloš Crnjanski“ u novosadskom naselju Satelit.

„Danas smo upravi škole predali ovaj veličanstveni objekat, koji je finansirala Pokrajinska vlada, preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, vredan tri milijarde dinara. Ovaj objekat, ukupne površine 12.000 kvadratnih metara, od kapitalnog je značaja za Pokrajinu", izjavila je predsednica Gojković i zahvalila svim radnicima i učesnicima u realizaciji projekta.

Ona je istakla da je završena izgradnja i opremanje novog objekta, i da sada sledi rušenje stare škole, gde će potom biti izgrađeni sportski tereni.

„Površina novog objekta je tri puta veća u odnosu na postojeći školski prostor. Ova škola je primer kako treba da izgledaju obrazovni objekti u našoj državi. Uložili smo velika sredstva i veliki trud da bi škola ovako izgledala“, poručila je predsednica i naglasila da će ovim biti poboljšani uslovi rada nastavnog kadra i svih zaposlenih, na zadovoljstvo dece.

Škola raspolaže sa dve savremene fiskulturne sale, dok je u suterenu objekta, na preporuku arhitekte, umesto prvobitno planiranog bazena, izgrađen veliki multifunkcionalni prostor, namenjen različitim obrazovnim i vannastavnim aktivnostima.

Osnovna škola „Miloš Crnjanski“, osnovana 1962. godine, trenutno ima 1.372 učenika raspoređena u 49 odeljenja. U školi je zaposleno 105 radnika, od kojih 80 nastavnika.

Predsednik Vlade Republike Srbije Đuro Macut izjavio je da ova škola predstavlja dobru perspektivu za razvoj osnovnog obrazovanja, kao i veliku šansu za promociju projekta „Povratak sporta u škole“.

Premijer je istakao da je ovo idealna prilika da se deci posveti više pažnje kada je reč o fizičkom vaspitanju i sportskoj kulturi. Macut je poželeo učenicima puno znanja, druženja i novih uspeha, kao i da ova škola iznedri nove velikane poput Crnjanskog.

Gradonačelnik Žarko Mićin istakao je da je ponosan što danas Novi Sad, učenici i nastavnici dobijaju najsavremeniji školski objekat u Srbiji.

Mićin je zahvalio Pokrajinskoj vladi na realizaciji ovog značajnog projekta i poručio da će Grad Novi Sad nastaviti sa ulaganjima u obrazovanje, kao i da je ove godine obezbeđen poseban budžet za održavanje školskih objekata.

Autor: S.M.