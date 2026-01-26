ALARM AMSS ZA VOZAČE: Udari košave do 85 km/h, sneg na planinama i obavezna zimska oprema – evo šta vas čeka na putevima!

Auto-moto savez Srbije (AMSS) izdao je hitno upozorenje za sve učesnike u saobraćaju zbog nepovoljnih vremenskih prilika koje će obeležiti današnji dan. Kombinacija olujnog vetra i padavina ozbiljno otežava kretanje na ključnim putnim pravcima.

Olujna košava "nosi" vozila: Poseban oprez na mostovima!

Danas nas, prema najavama meteorologa, očekuje jak južni i jugoistočni vetar. U košavskom području i na jugu Banata udari će dostizati olujnu jačinu od oko 85 km/h.

Upozorenje za teška vozila: Vozači kamiona, autobusa i vozila sa prikolicom moraju biti ekstremno oprezni zbog jakih bočnih udara vetra na mostovima i nadvožnjacima.

Prepreke na putu: Postoji velika opasnost od polomljenog granja i drugih predmeta na kolovozu.

Vremenska prognoza: Kiša, magla i sneg

Umereno do potpuno oblačno vreme pratiće nas tokom celog dana. Dok je na severozapadu uglavnom suvo uz jutarnju maglu, u ostalim krajevima očekuje se kiša, a na visokim planinama sneg. Glavnina padavina stiže popodne i uveče na istok i jugoistok Srbije.

Podsetnik: Kazne za gume i obavezna oprema

AMSS podseća da je po Zakonu o bezbednosti u saobraćaju (od 1. novembra do 1. aprila) obavezna upotreba sva četiri zimska pneumatika ukoliko na putu ima snega, leda ili poledice.

Šara: Minimalna dubina mora biti 4 mm.

Lanci: Obavezni u prtljažniku van naseljenog mesta.

Oznake: Zimskim gumama smatraju se one sa oznakama "M+S", "Snow Winter" i slično.

Važne informacije za putovanja:

Bez zadržavanja na rampama: Registrujte svoj TAG uređaj za elektronsku naplatu putarine (ENP) i putujte bez stajanja kroz Srbiju, Severnu Makedoniju i Crnu Goru.

Besplatno šlepovanje: U slučaju kvara ili nezgode na pravcima E-70, E-75, E-80 i E-763 (Miloš Veliki), AMSS vrši besplatnu uslugu šlepovanja do prvog isključenja.

Autor: Dalibor Stankov