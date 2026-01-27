AKTUELNO

Društvo

OVO JE SPISAK BLOKIRANIH GRANIČNIH PRELAZA! AMSS: Blokade za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

Izvor: Beta, Foto: Uprava Carina ||

Granični prelazi za teretna vozila su u blokadi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Za kamione i šlepere u blokadi su granični prelazi u Srbiji: Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap i Preševo.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila.

Vozačima na putevima u Srbiji se savetuje oprezna vožnja zbog najavljene kiše i snega na planinama, dodao je AMSS.

Autor: A.A.

#AMSS

#Granica

#blokada

#graniči prelaz

POVEZANE VESTI

Društvo

AMSS: Saobraćaj umeren, zadržavanja na granici za teretna vozila

Društvo

Kamioni na izlazu iz Srbije čekaju po tri sata na Batrovcima i Šidu: Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja

Društvo

KAMIONI I ŠLEPERI NA BATROVCIMA ČEKAJU DESET SATI: Pakao za teretnjake na izlazu iz zemlje

Društvo

AMSS: Saobraćaj pojačan, na graničnom prelazu Batrovci teretna vozila na izlazu čekaju deset sati

Društvo

AMSS: Teretna vozila se na Horgošu, na izlazu iz zemlje, zadržavaju tri sata

Društvo

AMSS UPOZORAVA VOZAČE: Oprez zbog jutarnje magle, zadržavanja na granici za teretna vozila