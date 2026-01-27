OVO JE SPISAK BLOKIRANIH GRANIČNIH PRELAZA! AMSS: Blokade za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

Granični prelazi za teretna vozila su u blokadi, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Za kamione i šlepere u blokadi su granični prelazi u Srbiji: Batrovci, Šid, Bogojevo, Bačka Palanka, Bezdan, Neštin, Horgoš, Kelebija, Bački Breg, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, Vatin, Kaluđerovo, Đerdap i Preševo.

Zadržavanja nema na naplatnim stanicama i na graničnim prelazima za putnička vozila.

Vozačima na putevima u Srbiji se savetuje oprezna vožnja zbog najavljene kiše i snega na planinama, dodao je AMSS.

Autor: A.A.