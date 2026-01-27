'Sada se zovemo Jelisaveta, Marija i Ana' Tri Turkinje prešle u pravoslavlje! Majka i dve ćerke krstile se u Hramu Svetih Arhangela (FOTO)

U Trebinju se ovih dana dogodilo nešto što je privuklo veliku pažnju vernika. U jednom od gradskih hramova zabeležen je nesvakidašnji događaj kada su tri Turkinje - majka i dve ćerke odlučile da pređu u pravoslavlje!

Stigle su iz Istanbula, zavolele Trebinje i pravoslavlje, za ove tri dame nije bilo dileme. Nakon što su prošle godine bile turistički, ove godine su se vratila sa jednim ciljem - da se krste u pravoslavnoj crkvi. Nakon krštenja, svojim turskim imenima dodale su biblijska imena po sopstvenom izboru - Jelisaveta, Marija i Ana.

Sada se zovu Ana Merve Derja, Marija Ajše Nulija i Jelisaveta Rejhan.

I ranije čitale hrišćansku literaturu

Kako su ispričale, ranije su čitale hrišćansku literaturu.

U Trebinju su prvi put boravile prošle godine zbog poslovnih obaveza njihovog oca, a sada su u ovaj grad došle turistički, jer im se dopao. Tu su već nekoliko nedelja i ostaće do 15. februara.

Odlučile su da se krste u Hramu Svetih Arhangela u trebinjskom naselju Hrupjela. Krstio ih je otac Velimir Kovač, a kuma je bila Jadranka Popić.

Nakon krštenja i pričešće

Krštenje je bilo liturgijsko, a sveštenik Velimir Kovač je u jevanđeljskoj besedi istakao da je crkva ikona Carstva nebeskog i da u Carstvu nebeskom nema razlike između onoga ko je Srbin i onoga ko je iz Turske.

"Treba da se trudimo da budemo novi ljudi u Hristu. Krštenje je početak tog novog života, a ovo je za našu liturgijsku zajednicu velika radost, jer su odlučile da se krste baš kod nas, gde već nekoliko nedelja dolaze na Svete liturgije", istakao je sveštenik Kovač.

Jelisaveta, Marija i Ana danas su se po prvi put i pričestile.

Autor: D.Bošković