Penali i 50.000 evra, šteta 100 miliona DNEVNO! Kamioni drugi dan u blokadi: Prevoznici neće odustati dok se ne promeni pravilo Šengena (FOTO)

Prevoznici iz Srbije, Crne Gore, Severne Makedonije i Bosne i Hercegovine drugi dan blokiraju teretne terminale zbog novog EES sistema, ali i neadekvatne reakcije EK i zemalja Šengena po pitanju tretmana profesionalnih vozača. Prema navodima medija, vozači kamiona ostaće najmanje sedam dana.

Blokade će se odnositi isključivo na teretni saobraćaj, dok putnički terminali neće biti obuhvaćeni. razlog blokade teretnih graničnih prelaza prema zemljama Šengena jeste problem im stvara novi Entry-Exit sistem (EES).

Teretnim vozilima blokiran je i ulaz i izlaz iz Srbije na većini graničnih prelaza, osim na graničnim prelazima gde je blokiran samo izlaz iz zemlje, a to su Neštin, Vrška Čuka, Gradina, Strezimirovci, Srpska Crnja, i Vatin.

Direktna šteta biće oko 100 miliona evra dnevno

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež obišao je granični prelaz Batrovci, gde više od 50 kamiona blokira teretni saobraćaj i ukazao da direktna šteta od blokada prelaza i izvoza iz čitavog Zapadnog Balkana iznosi oko 100 miliona evra dnevno.

''To je samo šteta kada je u pitanju izvoz robe. Na to treba dodati da svaka proizvodna kompanija ima penale i kazne zbog neisporučene robe između 10.000 i 50.000 evra dnevno. Ima oko 10.000 kompanija koje izvoze samo iz Srbije u EU, onda se može doći do zaista velikih brojki'', rekao je Čadež.

Zemlje Šengena se, tvrde kamiondžije, prema njima odnose kao prema turistima i migrantima, a više njih je zbog nepoštovanja nametnutih pravila proterano ili uhapšeno u zemljama EU. Čadež je kazao da više od dve godine privrednici sa prostora celog Zapadnog Balkana, iz Srbije, Severne Makedonije, Albanije, Crne Gore ujedinjeni ukazuju Evropi da je ovo veliki problem, kao i da kompanije iz EU koje proizvode u Zapadnom Balkanu ukazuju na to, ali da se rešenja ne nalaze.

Protest prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore počeo je juče u podne.

Profesionalni vozači i prevoznici iz Srbije i regiona spremni su da istraju u blokadama graničnih prelaza dok se ne pronađe održivo rešenje za primenu pravila o boravku u Šengenskoj zoni, poručio je juče Neđo Mandić, predsednik Poslovnog udruženja „Međunarodni transport“.

On ističe da aktuelni Šengenski sporazum ima dobre namere, ali da se nije prilagodio realnosti savremenog tržišta rada i međunarodnog transporta.

„Danas živimo u jednoj zemlji, radimo u drugoj. Sve se promenilo, tehnologija, društveni odnosi, način rada, a taj sporazum se nije menjao. Nije problem Šengen kao ideja, problem je jedna odredba, pravilo 90 dana u periodu od 180 dana, koja je neprimenjiva na profesionalne vozače“, rekao je Mandić.

Oglasila se EK: "Svesni smo problema"

Evropska komisija prati šta se dešava sa prevoznicima sa Zapadnog Balkana, koji od danas blokiraju teretne prelaze sa zemljama Šengena, i u kontaktu je sa partnerima iz regiona i radi na rešenjima njihovih problema, izjavio je portparol EK Markus Lamer.

Blokada bar 7 dana

„Sva naša prava su ugrožena. Ovde ostajemo najmanje sedam dana. Ako se u tom roku ništa ne promeni, nastavljamo sa blokadama“, izjavio je jedan od vozača kamiona koji učestvuje u protestu za "Blic Biznis" .

Roba koja je izuzeta

Udruženje je u dogovoru sa ostalim kolegama donelo odluku da će:

lekovi (dozvoljen je prolaz vozilima u uvozu, dok vozila u izvozu neće biti propuštana);

žive životinje (dozvoljen je prolaz vozilima koja prevoze životinje, dok prazna vozila za prevoz životinja neće biti propuštana) imunicija i eksploziv

imati nesmetan prolaz tokom održavanja protesta.

Autor: S.M.