Muškarac preti da će skočiti s mosta! Drama na Gazeli

Izvor: Informer.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Na mostu Gazela u smeru ka Novom Beogradu trenutno se odvija prava drama.

Prema prvim informacijama, mlađi muškarac stoji sa spoljne strane ograde mosta i preti da će skočiti u reku.

Na licu mesta se nalazi pet patrola policije koje pokušavaju da uspostave komunikaciju sa mladićem i odgovore ga od tragične namere. Pored policije, u pripravnosti je i ekipa Hitne pomoći, kao i pripadnici Vatrogasno-spasilačke jedinice.

Iako nije u potpunosti obustavljen, stvaraju se veliki zastoji jer vozači usporavaju kako bi videli šta se dešava.

