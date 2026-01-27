AKTUELNO

Društvo

STIŽE 20.000 EVRA ZA OVU GRUPU GRAĐANA U SRBIJI: Evo ko ima pravo na ovu pomoć države

Izvor: Tanjug, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Vlada Srbije donela je odluku o utvrđivanju iznosa novčanih sredstava u 2026. za ostvarivanje prava na bespovratna novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana, a po osnovu rođenja deteta i maksimalni iznos koji se može odobriti za te namene je 20.000 evra.

Kako je objavljeno u Službvenom glasniku, dinarska protivvrednost ovog iznosa određuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan isplate.

Navedeno je i da su sredstva za ove namene u 2026. u ukupnom iznosu od 1.151.536.000 dinara obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za ovu godinu.

Precizira se da se pravo na novčana sredstva u 2026. za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, ostvaruje za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u skladu sa propisom kojim se utvrđuje razvijenost regiona i jedinica lokalne samouprave i to u visini 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta.

Sredstva su namenjena i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave u visini od 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;

Bespovratna sredstva moguće je dobiti i za kupovinu kuće ili stana u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

I za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita moguće je bespovratno dobiti sredstva i to u visini od 20 odsto vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto prodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

Autor: S.M.

#Pomoć

#Srbija

#država

#građani

#subvencije

POVEZANE VESTI

Društvo

Stiže nova pomoć države: 500 miliona dinara majkama za kupovinu stana

Društvo

Nova pomoć države za majke! Stiže 500 miliona dinara za kupovinu stana

Društvo

NOVA POMOĆ DRŽAVE ZA KUPOVINU STANA! Vlada Srbije nastavlja pomoć porodicama - Evo koliko dobijaju roditelji za učešće

Društvo

DRŽAVA DALA VIŠE OD 600 SUBVENCIJA ZA PRVI STAN: Do kraja godine 1.000 mama će dobiti novac za krov nad glavom

Društvo

STIŽE NOVA POMOĆ DRŽAVE: Velike olakšice za prvu nekretninu, doneto skoro 200 rešenja

Društvo

Stiže novac za ovu grupu građana: Raspodeljeno 30 miliona dinara - Evo ko je sve imao pravo na učešće!