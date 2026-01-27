STIŽE 20.000 EVRA ZA OVU GRUPU GRAĐANA U SRBIJI: Evo ko ima pravo na ovu pomoć države

Vlada Srbije donela je odluku o utvrđivanju iznosa novčanih sredstava u 2026. za ostvarivanje prava na bespovratna novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini ili kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana, a po osnovu rođenja deteta i maksimalni iznos koji se može odobriti za te namene je 20.000 evra.

Kako je objavljeno u Službvenom glasniku, dinarska protivvrednost ovog iznosa određuje se po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije (NBS) na dan isplate.

Navedeno je i da su sredstva za ove namene u 2026. u ukupnom iznosu od 1.151.536.000 dinara obezbeđena Zakonom o budžetu Republike Srbije za ovu godinu.

Precizira se da se pravo na novčana sredstva u 2026. za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta, ostvaruje za izgradnju kuće u jedinicama lokalne samouprave koje su utvrđene kao devastirana područja u skladu sa propisom kojim se utvrđuje razvijenost regiona i jedinica lokalne samouprave i to u visini 50 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta.

Sredstva su namenjena i za izgradnju kuće u ostalim jedinicama lokalne samouprave u visini od 20 odsto vrednosti radova na izgradnji kuće na osnovu tehničkog opisa sa popisom radova i predmerom i predračunom radova koji je overen od strane odgovornog projektanta;

Bespovratna sredstva moguće je dobiti i za kupovinu kuće ili stana u visini 20 odsto vrednosti nepokretnosti procenjene od strane nadležnog poreskog organa, a najviše u iznosu od 20 odsto kupoprodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

I za učešće u kupovini kuće ili stana putem stambenog kredita moguće je bespovratno dobiti sredstva i to u visini od 20 odsto vrednosti procenjene nepokretnosti na osnovu koje se odobrava kredit, a najviše u iznosu od 20 odsto prodajne cene utvrđene predugovorom o prodaji nepokretnosti, odnosno ugovorom o prodaji nepokretnosti.

