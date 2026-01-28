AKTUELNO

Ima toliko verovanja, da je zbunjujuće: Evo zašto se cepa majica ocu novorođenčeta

Cepanje majice ocu novorođenčeta stari je srpski običaj, a niko zasigurno ne zna kako je i kada nastao.

Ovom običaju ste svi sigurno prisustvovali više puta. Postoji više verovanja zašto je cepanje majice neizostavno nakon rođenja deteta.

Neki smatraju da cepanje odeće treba da pokaže da auri roditelja u ekspanziji dosadašnja odeća više nije odgovarajući omotač.

Sa druge strane, smatra se da ovaj običaj potiče iz davnih vremena, kada su se deca rađala u kući, štali, na polju i drugim mestima, te je bio kotreban komad tkanine da se beba zaštiti od hladnoće.

Iz nekih razloga izbegavala se ženska odeća.

Ako se dete rađalo u kući, uzimao se odevni prednet iz ormana, a ukoliko se porođaj desi napolju, zaustavljao se prvi muškarac koji se nađe u blizini, te bi se od njega uzimala košulja.

Nekada su u cepanju košulja učestvovali samo muškarci, jer se verovalo da se na taj način prenosi neka vesta sreće muškarcu koji je postao otac, i da će oni koji je cepaju isto postati očevi.

Ipak, u nekim delovima Srbije, veruje se da onaj ko uzme delić pocepane tkanine dobija isti pol deteta kao i otac čiju košulju cepaju, a u drugim krajevima nasuprot tome, da će dete biti suprotnog pola.

