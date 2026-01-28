SUTRA SU ČASNE VERIGE: Nije crveno slovo, ali jedan običaj obavezno ispoštujte da zaštitite dom od zlih ljudi!

Srpska pravoslavna crkva i vernici u četvrtak, 29. januara, obeležavaju praznik Časne verige svetog apostola Petra.

Iako ovaj praznik u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovom, u narodu se izuzetno poštuje, a mnoge porodice ga slave kao krsnu slavu.

Čudesno oslobađanje iz okova

Praznik je posvećen sećanju na događaj kada je car Irod bacio apostola Petra u tamnicu, okovavši ga teškim lancima (verigama). Prema predanju, noć pred suđenje, u ćeliji se pojavio anđeo, a okovi su sami spali sa svetitelja. Te verige se danas čuvaju u Rimu i veruje se da imaju veliku isceliteljsku moć.

Narodni običaji: Zaštitite kućni prag

Stari običaji kažu da na ovaj dan treba obaviti jedan specifičan ritual za bezbednost porodice:

"Vezivanje" praga: Veruje se da na ovaj dan treba lancima simbolično "vezati" kućni prag. Time se dom štiti od nečastivih sila i zlonamernih ljudi.

Zabrana kupovine odeće: Postoji staro verovanje da sutra nikako ne treba šiti niti kupovati novo odelo. Narod kaže da će onoga ko to uradi – "udariti grom".

Ne idite na put: Smatra se da na Časne verige treba ostati kod kuće. Odlazak na put ostavlja dom "nebranjenim", a nekada se verovalo da bi takvima vukovi mogli zaklati stoku ili grom spaliti letinu.

Vremenska prognoza i životinje

Narod veruje da od sutra nastaje blaže vreme jer "Bog usijanim verigama počne da peče zemlju". Takođe, veruje se da su na ovaj dan zverima u šumi čeljusti "vezane lancima", pa ne napadaju ljude.

Može li se raditi po kući?

Pošto praznik nije crveno slovo, nema strogih zabrana za kućne poslove. Naprotiv, poželjno je da kuća blista, jer se Sveti Petar smatra zaštitnikom doma i porodice.

Autor: Dalibor Stankov