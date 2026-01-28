VOJSKA SRBIJE JAČA REDOVE: U toku specijalistička obuka decembarske generacije – evo kako postati profesionalac!

U centrima za specijalističku obuku Vojske Srbije trenutno se sprovodi druga faza obučavanja vojnika na služenju vojnog roka generacije "decembar 2025".

Reč je o ključnom delu vojnog roka gde vojnici prestaju sa opštom obukom i postaju pravi specijalisti za svoje rodove.

Obuka za najzahtevnije zadatke

Tokom šest nedelja, vojnici prolaze kroz intenzivan program osposobljavanja za različite specijalnosti, uključujući:

Borbene rodove: Pešadija, artiljerija, inžinjerija, oklopne jedinice i PVO.

Službe podrške: Logistika, telekomunikacije i atomsko-biološko-hemijska odbrana (ABHO).

Pod nadzorom iskusnih instruktora, vojnici na poligonima i u kabinetima uče kako da pravilno koriste i održavaju moderno naoružanje i složenu opremu Vojske Srbije.

Šta sledi nakon obuke?

Specijalistička obuka ove generacije završava se krajem februara. Tada će biti sprovedena provera osposobljenosti za individualne zadatke. Nakon toga, vojnici prelaze na kolektivnu obuku i potpuno se uključuju u svakodnevni život i rad jedinica do kraja vojnog roka.

Poziv za buduće profesionalce

Ministarstvo odbrane podseća sve vojnike koji su zainteresovani za stalni posao u vojsci da već sada mogu podneti prijave za prijem u profesionalnu vojnu službu.

„Ovo je prilika da zainteresovani blagovremeno prođu procedure i odmah po završetku vojnog roka postanu profesionalni pripadnici Vojske Srbije“, navodi se u saopštenju.

