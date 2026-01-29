Haos na Veliki petak? Od 10. aprila prelazak granice se menjaja zauvek: Evo kako da izbegnete kolaps

Datum koji morate upisati u kalendar je 10. april. Tog dana, baš na Veliki petak, način na koji putujemo u Evropu menja se iz korena, a "digitalna rampa" na granicama Šengena spušta se trajno.

Od tog trenutka, EES sistem (Sistem ulaska/izlaska) prelazi na 24-časovni režim rada. To u praksi znači samo jedno: sistem će raditi non-stop, bez pauze i bez mogućnosti da ga graničari isključe kako bi "pročistili" gužvu. Ako planirate putovanje za uskršnje i prvomajske praznike, ili se već spremate za letnju sezonu, naoružajte se strpljenjem – ili promenite destinaciju.

Pre nego što 10. aprila sistem postane sveprisutan, srpske turiste čeka "generalna proba" već tokom februara. Direktor JUTA-e, Aleksandar Seničić, potvrdio je da će se vreme primene EES-a postepeno povećavati na čak 8 sati dnevno.

Ovo je posebno važno upozorenje za sve koji planiraju putovanje za Sretenje. Tradicionalne gužve na izlazu iz zemlje mogle bi postati znatno intenzivnije jer se "rupe" u radu sistema polako zatvaraju.

Zašto stručnjaci strahuju od kolapsa? Matematika je jasna, ali nemilosrdna. Iskustva iz novembra, kada su mnogi spojili praznike, pokazala su zastrašujuću sliku: iako je sistem radio samo par sati dnevno, putnici su na granicama čekali i do 12 sati.

Od 10. aprila, opcija "isključi sistem da prođe kolona" više ne postoji. Svaki putnik moraće da prođe kroz proces registracije ili verifikacije, bilo da je podne ili ponoć, praznik ili radni dan. Najkritičnije tačke, kao i do sada, biće prelazi sa Mađarskom i Hrvatskom, ali tokom leta treba očekivati zastoje i prema Bugarskoj, koja je česta ruta ka Grčkoj.

Dobra vest je da nisu sva vrata zatvorena. Postoji niz atraktivnih destinacija na koje se nova pravila ne odnose, jer nisu deo Šengen zone (bez obzira na to da li su u EU ili ne).

Ako želite da izbegnete biometriju, davanje otisaka i gledanje u kamere, ovo su vaše sigurne opcije:

Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Severna Makedonija i Albanija ostaju "slobodna zona" za putovanja bez EES komplikacija. Turska, iako nije u EU, je omiljena destinacija Srba, a kako nije u Šengenu, EES pravila ovde ne važe. Avionom ste tamo brzo, bez graničnih trauma.

Kipar:, iako je članica Evropske unije, nije deo Šengen zone. To ga čini savršenom letnjom alternativom gde vas na ulasku neće sačekati rigorozne EES kontrole.

Putovanja u zemlje Šengena postaju zahtevnija, a priprema i strpljenje postaju najvažniji deo prtljaga. S druge strane, "EES-free" destinacije nikada nisu delovale primamljivije.

Autor: S.M.