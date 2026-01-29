OVAJ mesec doneće Srbiji obilne kiše! RHMZ dao dugoročnu prognozu: Evo kakvo nas vreme očekuje do juna

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je dugoročnu prognozu do jula meseca, a prema toj prognozi srednja minimalna temperatura u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka.

Na sajtu RHMZ se navodi da će februar u većem delu Srbije biti blaži i vlažniji, a u Vojvodini i Mačvi biće blaži i prosečno vlažan.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost februarske srednje minimalne temperature vazduha oko dva stepena. Srednja maksimalna temperatura vazduha u februaru biće iznad višegodišnjeg proseka, sa vrednostima, koje će biti za 0,5 do 1,5 stepeni više u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom februara biće oko 7,4 stepeni.

Kada je reč o padavinama, februar će definitivno iziskivati češće nošenje kišobrana, obzirom na to da će u većem delu Srbije mesečna suma padavina biti iznad višegodišnjeg proseka za 5 mm do 15 mm.

U Vojvodini i Mačvi zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini februarska suma padavina iznosiće oko 47 mm.

Mart će, kako se navodi, biti blaži i prosečno vlažan, a mogući su umereni jutarnji mrazevi.

Srednja minimalna temperatura vazduha u martu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost martovske srednje minimalne temperature vazduha oko 5,2 stepeni.

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom marta biće oko 12,9 stepeni.

Mesečna suma padavina tokom marta zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini martovska suma padavina iznosiće oko 34 mm.

U prvoj dekadi aprila moguća je pojava slabog do umerenog mraza, a dnevna temperatura će biti i duplo viša od jutarnje.

Srednja minimalna temperatura vazduha u aprilu biće iznad višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost biti viša za 0,5 do jedan stepen u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost aprilske srednje minimalne temperature vazduha oko 9,6 stepeni. Srednja maksimalna temperatura vazduha tokom aprila biće oko 18,6 stepeni.

Mesečna suma padavina tokom aprila zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini aprilska suma padavina iznosiće oko 54 mm.

Maj će biti prosečno topao, ali nas očekuju i majske kiše, objavio je RHMZ.

Srednja minimalna temperatura vazduha u maju biće u granicama višegodišnjeg proseka, pri čemu će njena vrednost u proseku biti viša do 0,5 stepeni u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost majske srednje minimalne temperature vazduha oko 13,3 stepena, a srednja maksimalna temperatura vazduha tokom maja biće oko 23,8 stepeni.

Mesečna suma padavina tokom maja zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka, sa vrednostima u proseku do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek. U Beogradu i široj okolini majska suma padavina iznosiće oko 57 mm.

Prema podacima RHMZ, jun će biti prosečno topao, ali i nestabilan.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost junu srednje minimalne temperature vazduha oko 16,8 stepeni, dok će srednja maksimalna temperatura vazduha tokom juna biti oko 27 stepeni.

U većem delu Srbije mesečna suma padavina tokom juna zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima do 5 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek, a u Timočkoj Krajini iznad višegodišnjeg proseka sa vrednostima za 5 mm do 10 mm višim u odnosu na višegodišnji prosek.

U Beogradu i široj okolini junska suma padavina iznosiće oko 54 mm.

U julu se, kako je objavljeno, očekuje toplotni talas i očekuje nas temperatura koja će u proseku biti viša u odnosu na višegodišnja merenja.

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost julske srednje minimalne temperature vazduha oko 18,4 stepena. Kada govorimo o proseku maksimalne temperature, one će biti oko 29,5 stepeni.

Prognoza najavljuje i pojavu toplotnog talasa, dok će padavine biti ispod višegodišnjeg proseka.

