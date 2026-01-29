AKTUELNO

Društvo

Sutra ističe rok za plaćanje OVE OBAVEZE! Važne vesti za građane Srbije

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Rok za prijavu i plaćanje poreza za četvrti kvartal 2025. godine za fizička lica koja ostvaruju prihode od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem, tzv. frilensere,ističe u petak, 30. januara.

Kako je ranije saopštila Poreska uprava, prijava poreza i podnošenje poreske prijave na obrascu PP OPO-K, poreski obveznici mogu obaviti preko portala Poreske uprave ePorezi i preko portala Frilenseri.

Detaljnije informacije u vezi sa načinom izvršenja ove poreske obaveze mogu se naći u korisničkom uputstvu za podnošenje poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika (PP OPO-K), objavljenom na sajtu Poreske uprave, kao i na portalu Frilenseri.

Autor: S.M.

#Plaćanje

#Porez

#Rok

#građani

#prijava

POVEZANE VESTI

Društvo

VAŽNO obaveštenje za frilensere! Prijava prihoda za drugi kvartal 2025. traje još četiri dana

Društvo

Rok za plaćanje prve rate poreza na prihode iz 2019. do 16. decembra

Društvo

PRVA RATA POREZA VEĆ STIŽE ZA NAPLATU: Ko ne uplati na vreme neće se dobro provesti, nemojte da prekoračite rok

Društvo

DANAS ISTIČE ROK ZA PLAĆANJE OVE OBAVEZE DRŽAVI: One koji zakasne sa uplatom čeka zatezna kamata, ali i prekršajna prijava

Društvo

PORESKA UPRAVA SE HITNO OGLASILA - Rešenja će narednih dana biti dostavljana poštom: Evo o čemu je REČ

Društvo

Rok za plaćanje poreza na imovinu za prvi kvartal ove godine je 14. februar