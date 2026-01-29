U Novom Sadu 1. februara, na Dan grada, besplatan gradski i prigradski prevoz i ulaz na bazene

U Novom Sadu će u nedelju, 1. februara, povodom Dana Grada, biti besplatan gradski i prigradski prevoz, ulaz na bazene i klizalište, a biće priređen i bogat kulturni i zabavni program.

Ulaz na klizališta i bazene Javnog preduzeća "Sportski i poslovni centar Vojvodina" 1. februara biće besplatan, kao i na zatvorene bazene SC "Futog".

Kako prenosi novosadski Dnevnik, besplatne karte moguće je preuzeti na blagajni, a zbog bezbednosti, maksimalan broj posetilaca po jednoj smeni na bazenu iznosi 150, a na klizalištu 300 osoba.

Ulaz će 31. januara i 1. februara biti besplatan i u Muzeju Grada Novog Sada.

Turistička organizacija Grada Novog Sada pripremila je besplatan program za građane koji podrazumeva tematske šetnje, odnosno stručno vođene ture kroz uže jezgro grada i Petrovaradinsku tvrđavu, slobodan ulaz u muzeje i galerije, kao i obilazak nove zgrade Radio-televizije Vojvodine, gde će građani moći da se upoznaju sa procesom rada u savremenim TV studijima.

Sve ture i posete u okviru ovog programa su besplatni, ali zbog ograničenog broja mesta u grupama, za određene sadržaje biće obavezna prijava preko zvaničnog sajta Turističke organizacije Novog Sada.

Mreža kulturnih stanica priremila je mnoštvo besplatnih programa povodom Dana grada.

Autor: S.M.