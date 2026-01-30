Uskoro se menja stanje na kursnoj listi: Ovo su najnoviji podaci

Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi 117,4188 dinara.

Kako je objavila Narodna banka Srbije (NBS), dinar će prema evru biti niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto.

Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 98,0860 dinara za dolar.

Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou za 14,6 odsto, a od početka godine za 1,9 odsto.

Autor: A.A.