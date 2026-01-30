AKTUELNO

Društvo

Čadež o posledicama štrajka kamiondžija: Blokirano 93 odsto izvoza, dnevna šteta 92 miliona evra

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež izjavio je da je zbog blokade prevoznika onemogućeno 93 odsto izvoza iz regiona, što prouzrokuje dnevnu štetu od oko 92 miliona evra.

- Za svaku kompaniju to znači između 10.000 i 50.000 evra dnevno penala jer ne isporučuju robu kupcima - rekao je Čadež za Rojters u Beogradu, objavila je danas Privredna komora Srbije.

Istakao je da Srbija traži sastanak sa Evropskom komisijom kako bi se razgovaralo o rešenjima poput posebnih viza ili dozvola.

Vozači kamiona u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Srbiji započeli su 26. januara proteste protiv novog, strožeg sistema ulaska i izlaska EU, prema kojem se suočavaju sa zadržavanjem i deportacijom ukoliko prekorače dozvoljeni boravak u Šengenu.

Posle jučerašnje objave predstavnika Evropske unije da se za ;visoko mobilne profesije, poput vozača kamiona, sportista ili umetnika, razmatraju nova vizna pravila za boravak u Šengen zoni, prevoznici iz Crne Gore i Severne Makedonije su obustavili blokade.

Autor: A.A.

#KAMIONI

#Marko Čadež

#blokada

#Štrajk

POVEZANE VESTI

Društvo

Vrednost izvoza rakije iz Srbije oko 25 miliona evra: Najviše rakije se izvozi u Hrvatsku, Nemačku, SAD, otvorilo se i tržište Kanade

Politika

Čadež: Verujem u sposobnost predsednika Srbije i Vlade da donesu najbolju odluku za NIS

Politika

ČADEŽ: Od 2021. do danas privredna razmena Srbije i Izraela biće utrostručena

Politika

Čadež: Prekretnica u saradnji Srbije i Italije, razmena će premašiti pet milijardi evra

Društvo

Čadež: Zajedničko tržište rada Otvorenog Balkana odgovor na potrebe privreda regiona

Politika

Čadež za Pink: SST sa Egiptom otvoriće vrata Afrike za domaće kompanije (Video)