Radost za najmlađe: Meridian fondacija donirala igračke deci na Institutu za majku i dete (VIDEO)

Male stvari čine velike razlike

U trenucima kada svet odraslih često preplavljuju obaveze i brige, važno je podsetiti se koliko je dragoceno pružiti deci osećaj sigurnosti, igre i pažnje. Mali gestovi pažnje mogu promeniti njihov dan, a upravo takvu priliku Meridian fondacija je želela da pruži – da deca na Institutu za majku i dete osete da nisu sami i da neko misli na njih, stvarajući prostor za osmeh i radost čak i u izazovnim okolnostima.



U duhu solidarnosti i podrške najmlađima, Meridian fondacija je obezbedila donaciju igračaka za decu koja su trenutno smeštena na Institutu za majku i dete.



Ova inicijativa deo je kontinuiranih aktivnosti fondacije u pružanju podrške porodicama i deci u izazovnim životnim okolnostima.



Cilj donacije je da deci, koja se suočavaju sa zdravstvenim i socijalnim izazovima, pruži trenutke radosti i zabave. Igračke su pažljivo odabrane kako bi podstakle igru, maštu i kreativnost, ali i doneli osmeh na lica najmlađih.



Meridian fondacija veruje da svaki gest pažnje može biti značajan i da je ulaganje u sreću i dobrobit dece investicija u budućnost zajednice.

„Deca su naša najveća inspiracija, a njihova sreća naš prioritet. Drago nam je što smo kroz ovu donaciju mogli da obezbedimo trenutke igre i osmeha za mališane na Institutu za majku i dete. Nadamo se da će ove igračke doneti radost i olakšati njihove dane, a mi ćemo nastaviti da pružamo podršku onima kojima je najpotrebnija“, poručili su iz Meridian fondacije.



Kao što je već poznato, Meridian fondacija i Institut za majku i dete dugi niz godina imaju odličnu saradnju.



“Zahvaljujemo Fondaciji Meridian na donaciji koju su nam doneli, na njihovoj brizi o deci, kao i želji da popravimo njihovo raspoloženje. Ovo nije naša prva saradnja, već nastavak višegodišnjeg partnerstva, hvala još jednom našim saradnicima koji imaju osećaj da treba da pomognu našoj deci. Nadam se da ovde nije kraj našoj saradnji”, rekao je Dr Radovan Lukešević, načelnik Prijemno-konzilijarne ambulante Pedijatrije.



Meridian fondacija veruje da male akcije mogu doneti velike promene, a osmeh deteta je najveća nagrada za svaki trud. Donacija igračaka deci na Institutu za majku i dete još jednom potvrđuje posvećenost fondacije zajednici i podršci najranjivijih, pokazujući da je briga za buduće generacije zajednička odgovornost svih nas.



Autor: D.Bošković