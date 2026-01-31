DA LI GODINE OGRANIČAVAJU PRAVA NA KREDITE? Evo šta kažu banke, a šta NBS

U Srbiji ne postoji zakonska ili regulatorna gornja starosna granica za odobravanje kredita, jer propisi Narodne banke Srbije ne prave razliku između penzionera i drugih klijenata kada je reč o proceni kreditne sposobnosti.

Propisi NBS prihode od penzije u svrhu procene kreditne sposobnosti prepoznaju jednako kao i sve druge prihode klijenata, ali banke mogu svojim unutrašnjim aktima da propišu tu granicu.

Gornja starosna granica za odobrenje kredita u Srbiji nije definisana važećim propisima i u tom smislu, ne postoje bilo kakva regulatorna ograničenja.

Propisi Narodne banke Srbije prihode od penzije u svrhu procene kreditne sposobnosti prepoznaju jednako kao i sve druge prihode klijenata, ne praveći razliku u odnosu na starosnu dob. Takođe, prilikom donošenja propisa i mera iz svoje nadležnosti NBS uvek ima u vidu i najstarije sugrađane - penzionere sa redovnim mesečnim primanjima, pri čemu godine života penzionera nisu od značaja.

Kako navode u Centralnoj banci, banke su dužne da uspostave i svojim unutrašnjim aktima urede odgovarajući kreditni proces i prilikom odobravanja kredita (potrošačkih, stambenih, ali i svih drugih vrsta kredita koje banke nude, kao i kreditnih kartica) u skladu s propisima, kao i sopstvenom poslovnom politikom, urede kriterijume i uslove za odobravanje kredita i preduzimaju mere radi smanjenja kreditnog rizika.

- Na osnovu uspostavljenog kreditnog procesa, prilikom donošenja odluke o odobravanju kredita, banke su u obavezi da procene kreditnu sposobnost svakog pojedinačnog dužnika, kao i druge relevantne faktore. Pri tome, banke slobodno odlučuju o izboru klijenta u skladu sa svojim unutrašnjim aktima i sopstvenim procenama rizičnosti klijenta. Takođe, pri odobravanju pozajmice od klijenta se mogu zahtevati različite vrste sredstava obezbeđenja koja služe da obezbede naplatu potraživanja za slučaj da klijent ne izmiri svoje obaveze. Uobičajeno u ovom slučaju jeste polisa životnog osiguranja, koja štiti interese banke, ali svakako štiti i interese naslednika klijenta - kažu u NBS.

Kada je u pitanju gornja starosna granica za odobrenje kredita, banke mogu svojim unutrašnjim aktima da propišu tu granicu kao uslov za odobrenje kredita, u skladu sa svojom kreditnom politikom.

Banke koje posluju na domaćem tržištu gornju starosnu granicu za odobrenje kredita uglavnom opredeljuju tako da se zahteva da u momentu otplate poslednje rate kredita klijent banke ne bude stariji od određenog broja godina. Svakako, polazeći od toga da imaju različitu praksu u pogledu broja godina života koje predstavljaju gornju granicu za odobrenje kredita (npr. 70 ili 78 godina u trenutku otplate poslednje rate kredita), klijenti banke mogu da se informišu kod različitih banaka koje posluju na domaćem tržištu radi pronalaženja kreditnog proizvoda koji im najviše odgovara.

Autor: Jovana Nerić