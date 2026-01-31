VAŽNO ZA RODITELJE! Od ponedeljka kreće upis u vrtiće: Evo kako da podnesete prijavu i šta je GLAVNA NOVINA ove godine!

AKTUELNO

Od ponedeljka, 2. februara, zvanično počinje elektronsko podnošenje prijava za upis dece u predškolske ustanove širom Srbije. Konkurs obuhvata 33 opštine i grada, a roditelji će svoje zahteve moći da podnesu isključivo putem interneta, bez čekanja u redovima.

Spisak gradova i kako se prijaviti

Usluga eVrtić na portalu eUprava biće dostupna za gradove kao što su Niš, Kruševac, Leskovac, Sombor, Bor, Surdulica, Svilajnac i mnoge druge. Prijavu mogu podneti svi registrovani korisnici portala eUprava (eGrađani).

Proces je jednostavan:

Logujete se na portal eUprava (preko korisničkog imena i lozinke ili aplikacije ConsentID).

Pronađete uslugu eVrtić.

Popunite podatke o detetu i roditeljima (sistem automatski pribavlja podatke iz matičnih knjiga i baze PIO fonda).

Šta je velika novina?

Ove godine usluga je značajno unapređena. Po prvi put, zahtev za upis mogu podneti i strani državljani koji imaju stalni ili privremeni boravak u Srbiji. To znači da će, u slučaju da su oba roditelja stranci, procedura biti potpuno ista kao i za domaće državljane – brzo, lako i digitalno.

Savet za roditelje: Pratite lokalne konkurse!

Kancelarija za IT i eUpravu podseća roditelje da se rokovi razlikuju od grada do grada. Obavezno proverite tačan datum trajanja konkursa u vašoj opštini na portalu eUprava kako ne biste propustili termin.

